Binnenmarkt ist existenziell wichtig

Europa sowie die gegenwärtige und zukünftige Arbeit der EU standen im Mittelpunkt einer Informationsveranstaltung, zu der die CDU-Ortsunionen Telgte und Westbevern eingeladen hatten. Als Referent stand der heimische EU-Abgeordnete Dr. Markus Pieper Rede und Antwort.

Eine Vielzahl von Fragen hatten die Besucher mitgebracht. Daher ging es querbeet durch alle Facetten der europäischen Politik, von der Anerkennung europäischer Ausbildung- und Studienabschlüsse im Bologna-Prozess über den Brexit, Klimawandel, Landwirtschaft, und Migration bis hin zum Urheberrecht. Mit Sachkunde habe Markus Pieper zu allen Fragen Stellung genommen, heißt es in der Mitteilung der CDU .

Die EU sei die Antwort auf die Globalisierung, da sie entscheidende Vorteile biete. „Der größte Binnenmarkt der Welt stärkt die heimische Wirtschaft und eine gemeinsame Außenpolitik stärkt die Stimme Europas in der Welt“, so Pieper. Der europäische Binnenmarkt mit seinen offenen Grenzen sei existenziell wichtig, insbesondere für den Mittelstand. So hänge die stetig wachsende Exportquote des Kreises Warendorf entscheidend mit dem europäischen Freihandel zusammen.

Das Referendum zum Brexit sei ein gravierender Fehler in Großbritannien gewesen. Sollte es wirklich zum Brexit kommen, würde dies einschneidende Veränderungen für die Wirtschaft, auch für Firmen im Münsterland, bedeuten.

Das Schlusswort hatte Elke Duhme als weitere Kandidatin für die Europawahl im Mai. Sie warb für eine hohe Wahlbeteiligung. „Das abschreckende Beispiel des Brexit mit seinen dramatischen Folgen für Großbritannien, aber auch für uns und die europäischen Partner, sollte uns allen vor Augen führen, wie wichtig ein einiges und vereintes Europa ist. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt die demokratischen Kräfte in der EU und sichert damit langfristig Frieden und Wohlstand für alle in Europa“, sagte sie.