Der Heimatverein lädt am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr zu einem weiteren Musikabend der Reihe „Heimatmusik“ in den neuen Veranstaltungsort „Mittendrin“ ein. Gabi Giebel , Organisatorin der Konzertreihe, konnte Larissa Strogoff und Nikolaj Nitsche , die das Duo „Latcho“ bilden, für einen besonderen Konzertabend in Telgte gewinnen. Larissa Strogoff singt seit ihrer Jugend. In frühen Jahren nahm sie Tanz- und Gesangsunterricht bei einer in Paris lebenden russischen Zigeunersängerin. Sie sang und spielte mit ihren Ensembles auf vielen Bühnen Europas. Ihre russische Volks- und Zigeunerlieder sind berührend, bezaubernd besinnlich, mitreißend und temperamentvoll. Im Jahr 2002 unterschrieb sie einen Plattenvertrag, schrieb vier Musikalben und trat mit ihren selbstkomponierten Chansons in bekannten deutschen TV-Shows mit Showgrößen wie Rudi Carrell, Maxi Arland, Nicole, Karl Moik oder dem Kammersänger Günter Wiewel auf. Mit ihren deutschsprachigen Liedern und Chansons gehörte Larissa Strogoff über Jahre auch im Rundfunk zu den sehr geschätzten Sängerinnen ihres Genres, heißt es in einer Ankündigung. Nikolaj Nitsche lernte sie bereits als junges Mädchen kennen und spielt mit ihm seither in verschiedenen Formationen. Er ist ein Urgestein der Zigeunermusik. Er zählt mit seiner Spielweise auf seiner selbst gebauten Mandoline zu den bedeutendsten Zigeuner-Mandolinisten seiner Zeit. Auch sein unverwechselbarer Gesang als männlicher Part des Duos lässt die Authentizität dieser ursprünglichen Musik für den Zuhörer spürbar werden. Der Eintritt ist frei.