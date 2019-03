Telgte ist nicht nur ein beliebter Wohnort, sondern damit verbunden ist in den vergangenen Jahren eine kontinuierliche Zunahme der Einwohnerzahlen. Das ist nach Angaben von Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer aber nur ein Trend. Denn auch die „sehr positive Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Telgte“, so der Experte, halte weiter an. Nach aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sei es zum fünften Mal in Folge zu einem Höchststand der Beschäftigtenzahlen gekommen.

„Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Unternehmen in Telgte und Westbevern ist von Mitte 2017 im Vergleich zu Mitte 2018 um 230 auf 6645 gestiegen. Das ist eine deutliche Zunahme um 3,6 Prozent“, freut sich der Wirtschaftsförderer. Im Vergleich zum Jahr 2013 habe die Anzahl der Arbeitsplätze um über 1100 (20,5 Prozent) zugenommen. Bezogen auf das Jahr 2008 sind es rund 30 Prozent.

„Das ist eine enorme Wachstumsrate für das Arbeitsplatzangebot“, sagt Bürgermeister Wolfgang Pieper . Rund 25 Prozent der Beschäftigten sind dabei nach Angaben der Stadt im verarbeitenden Gewerbe tätig.

Ein weiteres Kriterium für die wirtschaftliche Entwicklung ist nach Angaben der Stadt der Anteil der Menschen, die in Telgte leben und einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis nachgehen. Hier sei 2018 ebenfalls ein Höchststand mit über 7750 Personen zu verbuchen. Im Fünf-Jahres-Vergleich könne in diesem Bereich eine Zunahme von über 13 Prozent (rund 900 Personen) und gegenüber dem Jahr 2008 von rund 21 Prozent (rund 1300) verzeichnet werden. „Auch diese Entwicklung ist außerordentlich erfreulich, weil damit die Kaufkraft in Telgte nicht nur stabilisiert, sondern deutlich ausgebaut wurde und der Einzelhandel, die Gastronomie, die Dienstleister und das Handwerk vor Ort daran partizipieren können“, analysiert Pieper die Zahlen.

Was die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrifft, gehört Telgte nach Angaben der Verwaltung im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden im Kreis zur Spitzengruppe. Ein Indiz dafür, dass Telgte gegenüber der Region als Wirtschaftsstandort gewonnen habe, sei auch, dass die Anzahl der Einpendler in den vergangenen zehn Jahren mit rund 37 Prozent stärker zugenommen habe, als die der Auspendler mit 22 Prozent.

„Dies ist letztendlich das Resultat einer über viele Jahre anhaltenden hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen und einer hohen Investitionsbereitschaft der Betriebe am Standort Telgte. Seit 1999 haben wir jährlich rund 12 500 Quadratmeter Gewerbefläche im Kiebitzpohl verkauft und konnten vielen Unternehmen die Möglichkeit geben, zu expandieren“, so Bäumer.