Lediglich einen umgefallenen Baum musste die Feuerwehr am Donnerstag nach dem stürmischen Tagesauftakt beseitigen. In der Harkampsheide war ein Baum auf eine Straße gefallen. Beim Umstürzen beschädigte er zudem die Telefonleitung. Die Feuerwehr entfernte die Rest und säuberte die Straße. Zudem waren die Ehrenamtlichen in Westbevern gefordert. Dort mussten sie bei Haus Langen eine Katze aus einem Baum befreien.