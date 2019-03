Abenteuer und Unterricht

Die Telgterin Katrin Bücker kann sich über das Wetter momentan nicht beschweren. Sie weilt zurzeit im australischen Sydney und genießt den australischen Sommer bei rund 30 Grad. Im September vergangenen Jahres hat die 23-Jährige ihr Grundschullehramtsstudium an der Uni Münster abgeschlossen. Seit Mitte Oktober arbeitet sie im Rahmen eines Praktikums an der Deutschen Internationalen Schule in Sydney und unterstützt die Lehrkräfte im Grundschulbereich.

Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler kommt aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder aus verschiedenen anderen Ländern, die andere 50 Prozent aus Australien. Dadurch treffen an dieser Schule viele verschiedene Nationalitäten, Kulturen und Sprachen an einem Ort aufeinander.

Der Schultag an der Deutschen Internationalen Schule Sydney beginnt anders als in Deutschland erst um 8.45 Uhr, endet allerdings für alle Kinder der Grundschule auch erst um 15.15 Uhr. Der sogenannte „Kindergarten“, ähnlich einer Vorschulklasse für fünfjährige Kinder, fällt auf dem fünften Kontinent aber bereits unter die Schulpflicht in Australien. Aufgrund der verschiedenen Hintergründe der Schülerinnen und Schüler spielt die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten natürlich eine besondere Rolle. Auf dem wöchentlichen Stundenplan der Grundschule stehen sechs Stunden Englisch und fünf Stunden Deutsch. Daneben werden wie in Deutschland die Fächer Mathematik, Sachunterricht, Sport, Religion/Ethik, Musik und Kunst unterrichtet. Die verschiedenen Fächer werden größtenteils von einem Lehrerteam gemeinsam auf Deutsch und Englisch umgesetzt.

Zur Unterrichtssituation berichtet Bücker: „Die Kinder wechseln hier mühelos die Sprache.“ Mal werden beispielsweise im Sachunterricht Themen auf Deutsch besprochen, doch im nächsten Moment kann es sein, dass ein Schüler etwas auf Englisch zum Unterricht beiträgt. „Dieses mehrsprachige Umfeld ist schon toll“, sagt Katrin Bücker.

Vor allem freut sie sich darüber, wertvolle Anregungen und Unterrichtserfahrungen an der Auslandsschule sammeln zu können. Außerdem führt die angehende Referendarin eigene Unterrichtsstunden und -reihen durch: „Ich genieße die Arbeit mit den Kindern sehr, und es zeigt mir immer wieder, mich für den richtigen Beruf entschieden zu haben.“

Gleichzeitig nutzt die Telgterin auch die Möglichkeit, Land, Menschen und Kultur näher kennenzulernen. Besonders beeindruckt ist sie von der entspannten und gemütlichen Lebensart der Australier – the aussie way of life –, die sich auch in ihrem Alltag widerspiegelt.

Katrin Bücker ist in einer australischen Gastfamilie mit einem zehnjährigen Sohn untergebracht. „Mittlerweile bin ich wie ein richtiges Familienmitglied. Wir gehen am Wochenende gemeinsam surfen oder machen Wanderungen in naheliegenden Nationalparks“, erzählt Katrin Bücker. Sydney sei viel mehr als nur eine Großstadt – schon nach kurzer Fahrtzeit erreiche man spektakuläre Landschaften sowie traumhafte Strände.

An den Wochenenden unternimmt Bücker daher viele Ausflüge gemeinsam mit weiteren deutschen Praktikantinnen der Schule. Was ihr aus Telgte allerdings besonders fehlt, ist die Zeit, die sie mit dem Turnen beim TV Friesen verbringt. Schon jetzt freut sie sich darauf, wieder wöchentlich als Übungsleiterin aktiv zu sein und sich mit ihrer Mannschaft auf die nächsten Wettkämpfe vorzubereiten.

Mitte April heißt es für Katrin Bücker, Abschied von ihrer australischen Gastfamilie, neu gewonnenen Freundschaften und der deutschen internationalen Schule Sydney zu nehmen. Dann wird sich die Telgterin wieder auf den Rückweg in die Emsstadt begeben – mit einem Koffer voller Erinnerungen, Erfahrungen und ganz viel Gelassenheit.