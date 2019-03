Anlieger müssen ihren Anteil zahlen

Die Straßenschäden an Kolping-, Bernsmeyer- und Hörstrupweg sind nicht zu übersehen. In der Sitzung des Planungsausschusses wurde am Donnerstagabend das Bauprogramm beschlossen. Bereits Anfang Mai soll mit den Arbeiten begonnen werden. Die Anlieger werden am 25. März in einer Versammlung über die Details informiert.

Doch bis die Entscheidung getroffen wurde, das Projekt anzugehen, wurde auf Betreiben von Volker Hövelmann (CDU) und von Klaus-Werner Heger ( SPD ) lange darüber diskutiert, ob die Hauseigentümer – wie im Kommunalabgabengesetz festgeschrieben – an den Kosten beteiligt werden sollen, oder vielleicht – wie in einigen anderen Bundesländer möglich – nicht. Die Bürger sollten entlastet werden. In Nordrhein-Westfalen hat sich eine Initiative formiert, die dagegen kämpft, dass die Anlieger weiter einen Teil der Sanierungskosten übernehmen sollen. Dass dieses Thema in aller Ausführlichkeit behandelt wurde, erstaunte insofern, als im November im Hauptausschuss bereits ein Konsens bestanden hatte, bei der bestehenden Regelung zu bleiben.

Am Ende der Sitzung brachte es Bürgermeister Wolfgang Pieper auf den Punkt: Auch wenn die schwarz-gelbe Landesregierung die Regelungen im Kommunalabgabengesetz kippen sollte, „wird das Land nicht sagen, das geht auf unseren Deckel. Das ist doch eine große Augenwischerei. Irgendwer muss es bezahlen. Wer eine gute Infrastruktur vor seiner Haustür haben will, der muss auch seinen Beitrag dazu leisten“, sagte Pieper an die Hauseigentümer gewandt.

Nachdem die SPD mit einem Antrag gescheitert war, das Thema zu vertagen, bis das Land entschieden hat, wie die Finanzierung der Straßenerneuerung zukünftig aussehen soll, wurde das Bauprogramm gegen die Stimmen der SPD beschlossen. Allerdings mit der Einschränkung: Wenn es neue rechtliche Grundlagen gibt, soll im Hauptausschuss über die künftige Art der Abrechnung entschieden werden.

Die Stadt führt die Baumaßnahme gemeinsam mit den Stadtwerken Ostmünsterland und dem Abwasserbetrieb TEO durch. Die Stadtwerke erneuern ab Anfang Mai im Gehwegbereich alle Leitungen. Ende Mai/Anfang Juni wird TEO die Kanalisation erneuern. Anschließend kümmert sich die Stadt um die Sanierung der Verkehrsflächen und der Gehwege.