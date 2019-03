Defizite ausgeblendet

Manchmal geschehen in Ausschusssitzungen Dinge, da schüttelt der Betrachter nur den Kopf. So geschehen am Donnerstagabend im Planungsausschuss. Thema war die Neugestaltung der Ecke Bahnhofstraße/Ritterstraße, wo auf drei Grundstücken – unter anderem handelt sich dabei um die ehemaligen Gasthöfe Werning und Spahn – ein Wohn- und Geschäftshaus sowie zwei Mehrfamilienhäuser errichtet werden sollen. In allen drei Bauanträgen hatte die Verwaltung laut Sitzungsvorlage Punkte ausgemacht, die den Festsetzungen des gültigen Bebauungsplanes widersprechen. Die Stadt hatte deshalb empfohlen, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.

Es kam aber anders: Grüne und SPD stellten sich auf die Seite der Verwaltung, CDU und FDP sorgten am Ende doch dafür, dass das Einvernehmen erteilt wurde.

Bei den festgestellten Kritikpunkten geht es um zu große Fenster, die Überschreitung der Grund- und Geschossflächenzahl, in die öffentliche Verkehrsfläche ragende Erker und um den Nicht-Nachweis von Parkplätzen.

„Uns liegt keine genehmigungsfähige Planung vor“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Pieper. Er kritisierte in erster Linie das Fehlen von Parkplätzen in den Bauanträgen für die Bahnhofstraße 15 und 17, wodurch der Parkdruck in der Altstadt weiter erhöht werde. Delikat erscheint auch, dass das Fehlen an Parkraum auf den Grundstücken in beiden Fällen nicht durch ein Ablösen kompensiert werden soll. Die Ablösung von Parkplätzen sei noch nicht einmal beantragt worden, berichtete Bauamtsleiter Markus Weber.

„Mit so vielen Defiziten ist das nicht entscheidungsreif“, erklärte Klaus-Werner Heger (SPD), der Unterstützung von den Grünen erfuhr. Gerd Klünder wünschte sich eine verbesserte Vorlage. Es gehe nicht darum, die Entwicklung an dieser Stelle zu verhindern.

Ganz anders sah das Volker Hövelmann (CDU). Mit Verwunderung habe er gelesen, dass in allen drei Fällen das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt werden solle. Er beurteile das Ganze anders. „Was ist wichtiger, Wohnraum zu schaffen oder an Details rumzumäkeln?“, fragte er. „Die planungsrechtlichen Grundlagen sind überprüft worden. Ausnahmen wie Erker oder eine höhere Geschossflächenzahl sind möglich.“

„Ich begrüße es sehr, zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen und zur Modernisierung der Altstadt beizutragen“, antwortete der Bürgermeister. Das müsse aber auf der Basis einer genehmigungsfähigen Planung geschehen.

Auch Karl-Heinz Greiwe (CDU) sah keinen Grund, das Einvernehmen zu versagen: „Es sind nur marginale Anpassungen notwendig, um die Fehler auszubessern.“

Detlev Dierkes (FDP) befand zwar, dass „auch für die Zukunft“ in der Stellplatzfrage etwas getan werden müsse, stimmte dann aber für die Erteilung des Einvernehmens.