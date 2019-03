Zwei Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Höhe der Kraftfahrerkapelle in Raestrup verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verringerte ein Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Warendorf unterwegs war, seine Geschwindigkeit. Das erkannte ein nachfolgender Autofahrer offenbar zu spät. Er fuhr auf.

Die Feuerwehr war mit mehreren Ehrenamtlichen vor Ort und reinigte unter anderem die Fahrbahn. Da für die Unfallaufnahme die Bundesstraße einige Zeit gesperrt war, kam es zu langen Staus. Zudem versuchten etliche Autofahrer, auf Schleichwegen die Unfallstelle zu umfahren.