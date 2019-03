Drei Tage in einer „anderen Welt“

Drei Tage lang konnten Schüler der St.-Christophorus-Grundschule in eine spannende, lustige und lehrreiche Bücherwelt eintauchen. Im Vorfeld hatte das Lehrpersonal den Schwerpunkt zur Gestaltung dieser Projekttage bestimmt und die Schüler konnten daraus ihr Thema wählen. Bei den vier Projekten für die Jahrgangsstufe drei und vier waren die Klassenräume den Buchthemen entsprechend gestaltet.

In der Gruppe mit der Lehrerin und Projektleiterin Elena Greiwe drehte sich alles um den Indianerjungen „Fliegender Stern“. Vor einem Zelt saßen die Kinder, trugen Indianernamen, wie etwa „Starker Blitz“ oder „Kluger Stern“, lasen abwechselnd vor und bastelten Lesezeichen, Kopfschmuck und Traumfänger.

Bei Referendarin Lisa Gausmann ließen sich die Schüler von Harry Potter inspirieren. Das Basteln eines Zauberstabes, das Lernen von Sprüchen und die Herstellung eines Zaubertrankes gehörten dazu.

Auf den Spuren von Astrid Lindgren begaben sich Dritt- und Viertklässler mit ihrer Lehrerin Patricia Robin: Geschichten von Pippi Langstrumpf , Michel und den Kindern von Bullerbü gab es ebenso wie das gemeinsame Backen von schwedischen Brötchen und das Basteln eines Männchens, das bei „Pippi in Taka-Tuka-Land“ bekannt geworden war.

Märchen der Gebrüder Grimm wurden in einem weiteren Projekt mit den Lehrerinnen Susanne Zbairi und Elisabeth Ehrle-Schulz kreativ in Szene gesetzt: Aus Schuhkartons wurden Märchenkartons gebastelt und so entstanden in 3D-Szenen. Die Schüler der ersten beiden Klassen befassten sich mit zauberhaft illustrierten Geschichten, etwa die von Petronella Apfelmus, Pferdegeschichten, Irma hat so große Füße, „7 blinde Mäuse gehen auf eine geheimnisvolle Reise“ oder „Als die Raben noch bunten waren“.

Die Stadt Telgte hatte zusätzlich dafür gesorgt, dass die Erst- und Zweitklässler zur Bücherei nach Telgte fahren konnten.

Schulleiterin Silke Neier zeigte sich erfreut, dass diese Projekttage so gut angenommen wurden: „Die Freude am Lesen ist eine Schlüsselqualifikation für erfolgreiches Lernen und für das ganze Leben.“