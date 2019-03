Bedrückende Müllmenge

Ein Container voll Müll, darin unter anderem ein Koffer voller Puppen, Autoreifen, Hundekotbeutel, Folien, leere Flaschen, Blechdosen, ein Kotflügel und vieles mehr. Das ist das Ergebnis der Aktion „Sauberes Telgte“ am Samstag. 90 Freiwillige waren dabei drei Stunden lang unterwegs und sammelten Müll. Bereits zum 13. Mal hatte die Stadt Vereine und Bürger aufgerufen, beim Einsammeln des Unrats zu helfen. Mit Greifzangen, Handschuhen, Warnwesten und Müllsäcken ausgestattet, machten sich die Freiwilligen am Samstag auf den Weg.

Der Heimatverein, die Kolpingsfamilie, der Malteser Hilfsdienst , Walker und Läufer des TV Friesen , Mitglieder der SG Telgte, Vertreter von Westfalenfleiß, Privatgruppen und Einzelpersonen reinigten die am stärksten genutzten Wege und Orte innerhalb des Stadtgebietes.

Im Außenbereich – einschließlich Raestrup – und in den Revieren waren Mitglieder des Hegering Telgte-Westbevern unter der Leitung von Reinhard Pröbsting unterwegs.

Bürgermeister Wolfgang Pieper, der ebenfalls an der Aktion teilnahm, freute sich über die große Beteiligung und dankte allen Helfern. Unter den Freiwilligen waren auch etliche Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder von Betreuern.

Heinz Heselmann, jahrelang Leiter des Hegerings Telgte-Westbevern, hat beispielsweise im Klatenberg beobachtet, dass dort die Verschmutzung durch einen regelrechten „Mülltourismus“ entstehe. Er empfiehlt in diesem Zusammenhang Hundebesitzern, auf Hundekotbeutel im Wald zu verzichten und sie erst recht nicht dort zu entsorgen.

Mitarbeiter des Bauhofes waren bei der Aktion ebenfalls im Einsatz. Sie fuhren die Wege ab, sammelten die Plastiksäcke ein, die die Ehrenamtlichen bereits gefüllt hatten, und brachten sie zu Containern in der Planwiese.

Beim Abschlusstreffen auf dem Busparkplatz zogen viele Teilnehmer eine ernüchternde Bilanz. So sammelte der Hegering in Raestrup entlang der B 64 zwischen der Einfahrt nach Everswinkel und dem Hof Jürgens so viel Müll, dass damit zehn Plastiksäcke gefüllt werden konnten. „Bedrückend“, so einige Ehrenamtliche, sei auch die Müllmenge rund um den Telgter Bahnhof gewesen, insbesondere im Bereich der Fahrradständer.

Was sich ein Unbekannter dabei gedacht hat, am Emsufer einen alten Koffer, gefüllt mit Puppen und Puppenkleidern, zu entsorgen wird wohl ein Rätsel bleiben.

„Die Müllsammelaktion hat sich mittlerweile zu einer erfolgreichen Veranstaltung entwickelt, an der viele Vereine und Bürger teilnehmen,“ freute sich der städtische Grüningenieur Ihno Gerdes über das große Engagement – trotz des schlechten Wetters.

Er bedankte sich für die Unterstützung durch Sponsoren: Die AWG trägt die Entsorgungskosten und stellte Warnwesten mit Kappen bereit. Die Firma Kurz Ebert sorgte für die Container und den Transport. Müllbeutel und Einmalhandschuhe kamen von der Raiffeisen. Der „Trinkgut“ versorgte die Helfer mit Getränken, und der Hegering spendete die Erbsensuppe.