Von Lastern und Prinzipien

Amüsant unterhaltsam – wenn die Kabarettistin Sia Korthaus aus dem Nähkästchen plaudert, ist das Vergnügen gleichsam vorprogrammiert. Das wussten wohl auch die vielen Kabarettliebhaber am Samstag im Bürgerhaus zu schätzen. Denn mit ihrer Show „Lust auf Laster“ ging es komödiantisch in die Niederungen menschlichen Lebens, machte die sympathische Frau aus Köln ihr eigenen Erfahrungen, Vorlieben und Einsichten zum Inhalt eines spritzigen Abends.

Telgte muss für die Künstlerin eine ganz besondere Anziehungskraft gehabt haben, schließlich lag sie kurz vorher noch am Strand von Tahiti unter Palmen, schlürfte ihren Cocktail und ließ sich von polynesischen Jünglingen den Rücken massieren. Aber wenn einen der Ruf nach wortgewandter Betätigung ereilt, dann verlässt man auch das Paradies und begibt sich auf die Telgter Bühne. Fast schien es so, dass das hiesige Publikum bestens vertraut ist mit den Dingen, die sich Sia Korthaus für ihre süffisanten Plaudereien vorgenommen hat.

Völlerei, Wollust und Faulheit wurden von ihr mit Vergnügen auseinander genommen, allerdings wirkten ihre Ausführungen in einem Wallfahrtsort wohl noch verführerischer.

Mit „kleinen“ Dingen kann man die Lachmuskulatur des Publikums auch beschäftigen, zumal sie in ihre Eskapaden immer wieder politische Spitzen einfließen ließ. Sie schlüpfte in die verschiedensten Rollen, brauchte nur einen Kittel und eine Gehhilfe, um gleich 40 Jahre zu altern. Als Ruhrpott-Oma ließ sie sich dann über Sex im Alter aus, zeigte sich da als wahre Expertin mit leicht zweifelhaften Ratschlägen.

Sia Korthaus hat eben Talent, versteht es, den Spannungsbogen zu halten und kreiert ihr Programm mit Akribie und Feinsinn. Mit ihrer warm timbrierten Stimme weiß sie bestens umzugehen, zeigte sie sich als exquisite Chansonette und Moritatensängerin. Da hätte man ihr wohl einen „echten“ Pianisten am Flügel des Bürgerhauses gewünscht, denn Klavierspiel aus der Konserve ist ja nicht so prickelnd, zumal wenn die verwendete CD wohl einige Kratzer aufzuweisen hat. Aber auch solche Widrigkeiten wusste sie mit Bravour zu meistern.

Wer die Persönlichkeiten so umfassend wechseln kann, für den ist Zeit auch kein Problem. Da braucht es nur eine andere Stimmlage und ein Drehen an der Haarrolle, um sich in ein liebenswertes Kleinkind mit stressigem Arbeitsalltag zu verwandeln. Die Kabarettistin hat Comedy mit den Schwerpunkten Sex, Alter, Arbeit bis zu Alkohol vielleicht mit „Lust auf Laster“ nicht neu erfunden, aber doch um eine liebenswerte Facette bereichert. Wenn sie sich mit der Handpuppe Britta die Bühne teilte, hatten diese beiden Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts die Herzen aller Besucher sowieso im Sturm erobert. Da wirkte sogar der sächsische Akzent von der schüchternen Britta gar köstlich. Und Prinzipien hat Sia Korthaus bei all ihren Lastern eben auch. Sie geht ganz ehrlich mit den kleinen Sünden um, steht zu den medizinischen Wirkungen des Alkohols gegen Rheuma und hat eigentlich nur ein Laster aus ihrem leben verbannt, den Putzwahn.