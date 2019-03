Keine Überraschungen bei den Wahlen

Für die Zukunft solide aufgestellt – so sieht Reinhard kleine Schlarmann den Bürgerschützenverein Westbevern-Dorf. Der Vorsitzende des insgesamt 450 Mitglieder zählenden Vereins wurde in seinem Amt einstimmig für weitere zwei Jahre auf der Generalversammlung bestätigt. Damit steht er seit zehn Jahren als Chef auf der Kommandobrücke des Bürgerschützenvereins.

In ihren Ämtern bestätigt wurden: Reinhard kleine Schlarmann (erster Vorsitzender), Reinhold Laukamp (erster Schatzmeister), Christoph Karrengarn (Kompanieführer), Josef Weiligmann (Kompaniefeldwebel) sowie die Mitglieder des Festausschusses. Anja Weiligmann ist neue zweite Schriftführerin und tritt die Nachfolge von Albert Muhmann an, der 30 Jahre in diesem Bereich tätig war. Turnusmäßig für ein Jahr wiedergewählt wurden: Jan Wietkamp (Jugendwart), Andreas Böcker, Edgar Laukamp und Stefan Wewelkamp (Fahnenoffiziere), Dagmar Wieler, Benedikt Austrup und Christine Schulze Relau (Adjutanten). Ebenso bestätigt wurden die Vertrauensleute in den acht Bezirken.

Schatzmeister Reinhold Laukamp berichtete von einer stabilen Finanzlage. Mats Wördemann und Christian Sanders als Kassenprüfer bescheinigtem dem Schatzmeister eine saubere Buchführung. Christoph König wurde als neuer Kassenprüfer (für Christian Sanders) gewählt. Schriftführer Norbert Hüttmann ließ danach in seiner unnachahmlichen Art die Veranstaltungen im vergangenen Jahr Revue passieren. Für die Untermalung der Veranstaltung sorgte der Musikzug Westbevern-Dorf unter Leitung von Jürgen Schäfer.

Ein voll besetzter Saal zeigte das Interesse der Mitglieder am Geschehen im Verein. Reinhard kleine Schlarmann ging in seinem Bericht detailliert auf einige Punkte ein. Er stellte unter anderem die gute Beteiligung am Schützenfest und anderen Veranstaltungen als positiv heraus, wünschte sich aber den ein oder anderen Aktiven (Männer und Frauen) mehr beim Königsschießen. Das Winterfest stellte der Vorsitzende als ein „Highlight“ zum Auftakt des Jahres heraus. Es gelte aber weiterhin, noch mehr Mitglieder und Freude zu mobilisieren. „Zu unseren Veranstaltungen sind alle Mitglieder eingeladen.“

Termine 2019 sind unter anderem das Marschieren der Ehrengarde (25. Mai), das Schützenfest (19. bis 21. Juni) sowie das Sommerfest der Zwergengarde (6. Juli) und die Schnatfahrt (31. August).

Vorstand und Schützenbrüder blickten zudem schon auf das Jahr 2020. Denn dann feiert der Bürgerschützenverein sein 325-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung ist auf den 14. Juni 2020 terminiert. Die Vorbereitungen sind schon längst angelaufen.