In Krefeld wurde ein Rückgang von Fluginsekten seit 1989 von 75 Prozent nachgewiesen. Auch wenn es für Telgte keine Studien gebe, die Ähnliches belegen, sei ein Insektenschwund auch in der Emsstadt nicht zu übersehen, berichteten Dr. Thomas Hövelmann und Andreas Beulting von der Naturschutzstation Münster in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses.

Die Ursachen seien noch nicht endgültig geklärt. Vieles deute aber darauf hin, dass den Insekten durch eine Intensivierung der Landwirtschaft, die Versiegelung von Flächen und naturferne Gärten der natürliche Lebensraum genommen werde. Dabei seien die Tiere elementarer Bestandteil der Nahrungsketten und unverzichtbar als Bestäuber.

Die Experten vom NABU waren gekommen, um das Projekt „Telgte blüht auf“ vorzustellen, dessen Ziel es ist, die Insektenvielfalt zu erhalten sowie zu fördern. Dabei geht es nicht um landwirtschaftliche Flächen. Vielmehr sollen städtische Grünflächen genutzt werden, und die Bürger sollen in ihren Privatgärten mithelfen, dafür zu sorgen, den Abwärtstrend bei der Insektenpopulation zu stoppen.

Als ein maßgebliches Areal für dieses Projekt wurde der Emsauenpark ausgemacht, für den ein Bewirtschaftungs- und Biotoppflegekonzept erarbeitet wird, mit dem Ziel, die Flächen für die Insektenvielfalt zu optimieren. Durch das regelmäßige Mähen wird vielen Insekten bislang die Nahrungsgrundlage genommen. Zukünftig soll die Zahl der Schnitte heruntergefahren werden. Und dabei werden nicht alle Flächen gleichzeitig geschnitten. An manchen Stellen sollen die Ränder stehenbleiben, so dass Insekten auch Chancen haben zu überwintern. Zudem soll durch spezielles Saatgut aktiv zu einer Artenvielfalt beigetragen werden. „Wenn man eine Blüten- und Insektenvielfalt will, führt an diesen Maßnahmen kein Weg vorbei“, merkte Andreas Beulting an.

Aber auch innerstädtisch soll sich etwas tun. Etwa 30 städtische Flächen wurden identifiziert, auf denen Blühwiesen entstehen sollen. Auf Baumscheiben werden die Bodendecker beseitigt und spezielles Saatgut eingebracht. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes werden geschult, wie die städtischen Biotope zu pflegen sind.

Auch Privatgartenbesitzer sollen motiviert werden, ihren Teil für den Erhalt der Artenvielfalt beizutragen. Durch Beratungsgespräche sollen Bürger – schon in diesem Jahr – mit Tipps versorgt werden, wie sie Beete oder Rasenflächen am besten zu blühenden Wiesen umgestalten. Dazu werden auch Tütchen mit Saatgut zur Verfügung gestellt.

Bei verschiedenen Veranstaltungen wird das Projekt der Öffentlichkeit näher gebracht. Geplant sind Exkursionen für Jedermann zum Thema „Blüten und Insekten“ und auch ein Vortrag über Insekten und deren Schwund. An zwei mobilen Infotafeln sollen sich Interessierte über das Projekt informieren können.