Die Jahrgangsstufe acht des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums sowie eine Gruppe der Sekundarschule unternahm eine Skifahrt nach Österreich auf. Sie wohnten für eine Woche im Berggasthof Gerlosstein, der sich unmittelbar im Skigebiet Hainzenberg befindet.

Nach zwölf Stunden Busfahrt waren alle Kinder im Zillertal angekommen und mussten ihr Gepäck und die Skiausrüstung mit der Gondel nach oben bringen, da dieses der einzige Weg zur Herberge ist. Diese bietet auch einen Hotel- und Restaurantbetrieb.

Am Nachmittag ging es für viele das erste Mal auf die Ski. Die Schüler machten ihre ersten Erfahrungen im Rollern und Gleiten.

Tags darauf wurden die Skifahrer dann ihrer Leistungsklasse entsprechenden Gruppen zugeordnet, die dann von den begleitenden Lehrern unterrichtet wurden. Insgesamt gab es zwei Fortgeschrittenen-Gruppen, die besonders gefordert wurden. Daneben begaben sich zahlreiche Anfänger auf die Piste. Sogar einer blinden Schülerin wurde das Skifahren durch Einzelunterricht ermöglicht.

Tag für Tag wurden die Gruppen neu gemischt, um niemanden zu unter- oder überfordern und sich über die Klassengemeinschaft hinaus kennenzulernen.

Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, wurden verschiedene Programmpunkte über die Woche angeboten. Angebote waren das sogenannte Snowtubing (Rodeln mit dicken Reifen) sowie die Fahrt für die Fortgeschrittenen in die Zillertal Arena. Auch die Skitaufe sei an dieser Stelle zu erwähnen. Abends trafen sich immer alle im Partyraum zum „Singstar“-Event und zum Kickern. Außerdem wählten sie den „Hoeneß des Tages“, also diejenige oder denjenigen, der oder dem tagsüber das größte Missgeschick passiert war. Danach wurden gemeinsame Spiele oder auch ein Partyabend angeboten.

Beim traditionellen Abschlussrennen gewannen in der Kategorie Fortgeschrittene Sinja Beck und Mats Schulte und bei den Anfängern Carla Büngener und Raphael Didden.