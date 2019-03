Stimberg und Möllers ausgezeichnet

Großes ehrenamtliche Engagement im Sportverein Ems ermöglicht es, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit haben, ihren Hobbys nachzugehen. Peter Stimberg und Josef Möllers gehören zu den Aktiven, die in vielen Jahren ihrer Tätigkeit Zeichen gesetzt haben. Einstimmig wurden sie deshalb anlässlich der Generalversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der Ehrenvorsitzende Manfred Mönig und der Vereinsvorsitzende Bernd Hugenroth gratulierten als Erste.

Peter Stimberg war seit 2007 und bis zur Generalversammlung Mitglied im geschäftsführenden Vorstand. Als zweiter Vorsitzender kümmerte er sich unter anderem um die Sportanlage, hielt die Kontakte zur Stadt und brachte viele Ideen ein. In jungen Jahren war er in der ersten Mannschaft aktiv, auch als Trainer und Abteilungsleiter der Senioren. Er gab zwar sein Amt in jüngere Hände, hält sich aber in der Gymnastikgruppe fit.

Josef Möllers, seit 2001 Kassenwart, ist der „Herr der Zahlen und Fakten“. Angefangen als Jugendtrainer, eng verbunden mit dem Tennis, wo er als Schriftführer und aktiver Spieler tätig ist, stellte er seitdem im finanziellen Bereich die Weichen. Sowohl Stimberg als auch Möllers sorgten in Zusammenarbeit mit dem Vorstand dafür, dass ihre Positionen neu besetzt werden konnten. Manfred John (zweiter Vorsitzender) und Michael Eicher (Kassenwart) treten ihre Nachfolge an.

Eine personelle Veränderung gab es auch im Freizeit- und Breitensportbereich. Gaby Böcker kandidierte als Abteilungsleiterin aus persönlichen Gründen nicht mehr. Ingrid Dierkes und Christina Eichholt bilden eine Doppelspitze, die sich zukünftig um diesen Bereich kümmert.

Einstimmig verliefen die weiteren Wahlen: Stefan Schulze Hobbeling (zweiter Vorsitzender), Jörg Ammann (Leiter Badmintonabteilung) und Mark Petzold (Leiter Handballabteilung) wurden bestätigt. Manfred Mönig, der als Wahlleiter fungierte, stellte das enorme ehrenamtliche Engagement durch den Vorstand, die Übungsleiter und die vielen Helfer heraus. „Es ist beeindruckend, was hier geleistet wird“, sagte er unter anderem.

In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende Bernd Hugenroth auf zahlreiche Veränderungen ein, unter anderem die neue Flutlichtanlage und die Übernahme der Pflegearbeiten der Sportanlage durch den SV Ems in Eigenregie.

Josef Möllers legte letztmalig vor seinem Ausscheiden aus dem Vorstand einen zufriedenstellenden Finanzbericht vor. In den Berichten der Abteilungsleiter wurde anschließend deutlich, wie vielfältig die Aktivitäten sind, die dort stattfinden. Der Sportverein Ems zählt aktuell 1127 Mitglieder. Jeder dritte Westbeverner treibt damit rein rechnerisch Sport im SV Ems. Rund 80 Übungsleiter sind bei den Grün-Weißen tätig, über 75 Mannschaften und Gruppen in verschiedenen Ligen verfügt der Verein.