Prall gefüllter Terminkalender

Mit der musikalischen Begleitung der Generalversammlung des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf startete der Musikzug Westbevern-Dorf in das Veranstaltungsjahr 2019. Ein Einstieg, der dem Vereinsvorsitzenden Ludger Tepper , Dirigent Jürgen Schäfer und den Aktiven viel Freude bereitete und bei den Schützenbrüdern zudem wieder gut ankam.

Bereits am kommenden Wochenende (16./17. März) geht es mit einem Probenwochenende in Nottuln weiter. Der Terminkalender ist voll – was die Musiker auch stolz macht. Der Oster-Dämmerschoppen, den der Musikzug zusammen mit dem Vadruper Fanfarenzug veranstaltet, ist ein besonderes Highlight. Treffpunkt ist am Ostermontag, 22. April, vor dem Speicher auf dem Dorfplatz. Der Musikzug wird auch für das Drumherum für die Besucher sorgen.

Aufspielen werden die Musiker auch beim Frühlingsfest mit Kirmes am 5. Mai. Die Reihe der Auftritte bei Schützenfesten beginnt am 9. Juni bei den Heidkern in Raestrup und wird beim Schützenverein Vadrup, beim Bürgerschützenverein Dorf, in Vechtrup, in Niederlengerich-Intrup und in Westerkappeln-Düte fortgesetzt.

Der Musikzug die Feld- und Flurprozession und die Prozession zum Koppelkreuz. Die musikalische Untermalung der Schnatfahrt des Bürgerschützenvereins Dorf (31. August), beim Erntedank am Speicher (6. Oktober) und beim Martinsumzug (10. November) sind weitere Stationen.

Highlight für die Aktiven des Musikzuges ist das Mitwirken beim Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ am 22. Dezember.

Die Musiker sind immer auf der Suche nach Nachwuchskräften. Freuen würden sich die Verantwortlichen, wenn sich zu den in der Ausbildung befindlichen Akteuren weitere hinzugesellten. Instrumente stellt der Verein. Die Proben finden dienstags ab 19 Uhr in der Aula der Grundschule im Dorf statt. Ludger Tepper, ✆ 0 25 32/55 99, erteilt Auskunft.