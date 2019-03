Die Fusion der beiden SPD-Ortsvereine Telgte und Westbevern rückt näher. Nach den Telgter Sozialdemokraten haben sich am Dienstagabend auch die Genossen in Westbevern bei ihrer Mitgliederversammlung bei nur einer Gegenstimme für den Zusammenschluss ausgesprochen.

Klaus Resnischek (Westbevern) und Dr. Ingo Deitmer (Telgte) werden nun beim Kreisvorstand in Warendorf die Fusion beantragen. Die Zustimmung ist nur Formsache.

Besiegelt werden soll der Zusammenschluss bei der ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung am 19. Mai um 17 Uhr in „Piesers Gasthaus“ in Vadrup. Dort werden der neue Vorstand gewählt und die neue Satzung verabschiedet. Anschließend sind die Mitglieder und ihre Partner zum Spargelessen eingeladen.