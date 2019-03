Streit um Asphaltierung

Eigentlich liegen Hubertus von Beverfoerde und die Stadt Telgte nicht weit auseinander. Beide wollen den Pkw-Schleichverkehr von einem Teilstück des Emsauenradweges zwischen Haus Langen und der Ems verbannen. „Täglich fahren da etwa 25 Autos durch. Sie sparen auf dem Weg von Westbevern nach Münster zehn Minuten“, weiß von Beverfoerde, dessen Familie die Flächen links und rechts des Weges gehören.

Derzeit ist dieser mit seiner wassergebundenen Decke in einem erbärmlichen Zustand. Matsch und tiefe Schlaglöcher prägen das Bild. Die Stadt möchte das etwa 500 Meter lange Teilstück asphaltieren, um Radfahrern künftig einen besseren Fahrkomfort bieten zu können. „Wir wollen ein attraktiveres Netz von Radwegen schaffen“, erläutert Bauamtsleiter Markus Weber. Bei Regen sei der Weg derzeit kaum nutzbar.

Und genau gegen diese Asphaltierung wehrt sich Hubertus von Beverfoerde. „Als wenn wir nicht schon genug versiegelte Fläche hätten“, hat er wenig Verständnis für die Pläne der Stadt. Dazu merkt Markus Weber allerdings an, dass die wassergebundene Decke genauso wasserundurchlässig sei wie der geplante Asphalt.

Von Beverfoerde hofft nun, dass der Landschaftsbeirat des Kreises Warendorf die Asphaltierung ablehnt. Da das Areal in einem Naturschutzgebiet liegt, muss der Beirat für die Umsetzung der Pläne der Stadt grünes Licht geben. Am Mittwochnachmittag machten sich die Mitglieder des Gremiums vor Ort selbst ein Bild. Am kommenden Dienstag soll eine Entscheidung fallen.

Sollte die Stadt das Okay bekommen, wird der bislang durch den vielen Verkehr auf bis zu sechs Meter breitgefahrene Weg deutlich schmaler. Eine drei Meter breite Trasse soll asphaltiert werden. Links und rechts sollen Rasengittersteine als Bankette eingebracht werden. „Der Rest wird entsiegelt“, sagt der Bauamtsleiter. „Danach ist der Weg für Radfahrer viel besser zu nutzen.“

Und dem Schleichweg von der L 811 durch die Weidelandschaft Pöhlen bis zur August-Winkhaus-Straße in Telgte entgegenzuwirken, plant die Stadt, einen Poller zu setzen. „Der soll mit größter Wahrscheinlichkeit im Bereich der Emsbrücke stehen“, berichtet Bauamtsmitarbeiter Ihno Gerdes. Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises habe bereits signalisiert, dass sie „einer Durchfahrtsbeschränkung“ zustimmen werde.

Auch wenn er die Asphaltierung „in diesem sensiblen Naturschutzgebiet“ eigentlich ablehnt, würde von Beverfoerde die Pollerlösung zähneknirschend akzeptieren, auch wenn er sich weiter für eine wassergebundene Decke einsetzen möchte.