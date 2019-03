„Zwischen Leben und Tod: Vom Sterben in der Literatur.“ Zu einer Veranstaltung zu diesem Thema lädt die Hospizgruppe Telgte am Mittwoch, 3. April, um 19.30 Uhr in die Johanneskirche an der Einener Straße ein.

Sterben in der Literatur? Was soll es mir nützen, etwas über das Thema „Sterben“ von wildfremden Menschen in mir unbekannten Situationen, dazu auch noch möglicherweise frei erfunden, zu erfahren?

Das Thema „Leben, Tod und Sterben“ ist in Büchern allgegenwärtig. Es ist ein Inhalt, der jeden Leser berührt, da es ihn in seinem Kern selbst meint. Wenn das so ist, dann gilt der Satz von Montaigne: Sterben lernen heißt leben lernen. Und aus Büchern geht das natürlich auch.

Reinhild Essing , Literaturwissenschaftlerin aus Westbevern, geht es darum, an diesem Abend den Zusammenhang von Lesen und Leben herzustellen. Gedanken an den Tod werden oft verdrängt, doch mit dem „Wie will ich sterben“ und dem „Wie will ich gelebt haben“ setzt sich jeder Mensch auseinander. „Lange saßen sie dort und hatten es schwer, aber sie hatten es gemeinsam schwer“, sagt Astrid Lindgren und lädt die Menschen damit ein, gemeinsam das Thema Leben und Tod durch einen neuen Aspekt zu erweitern.

„Der Blick durch die Literatur führt uns mitten in die Gedankenwelt eines Fremden, der uns (s)eine Geschichte erzählt“, heißt es in der Ankündigung der Hospizgruppe weiter. Und wie unterschiedlich diese Erzählungen seien Melancholisch, realistisch, humorvoll – es gebe alles.

Dabei ist nun der Geschmack der Lesenden sehr verschieden, und daher hält Reinhild Essing eine Liste von Buchempfehlungen aller Art an diesem Abend bereit – für jeden etwas.