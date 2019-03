Vorstandswahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde und Förderer der St.-Christophorus-Grundschule in Westbevern.

Nach Ergänzungswahlen für fast alle Vorstandposten im Frühjahr 2018 hatte ein neuer Vorstand sich für ein Jahr erproben dürfen. Da damals alle Kinder der „alten“ Vorstandsmitglieder auf die weiterführenden Schulen gewechselt waren, war die Neubesetzung nötig geworden. Nun wurde der neue Vorstand bestätigt und das Vorstandsteam sogar um zwei weitere Beisitzer bereichert.

Der Vorstand berichtete über das zurückliegende Geschäftsjahr und jüngsten Projekte, wie etwa die Anschaffung neuer Schulbänke. Sie konnten dank einer erfolgreichen Weihnachtsmarktaktion jüngst gekauft werden.

In diesem Jahr freut sich der Verein darauf, im Mai bei der Frühjahrskirmes mit einem Stand vertreten zu sein. „Wir werden zwei Kinderaktionen anbieten und so das 30-jährige Bestehen der Kirmes mitfeiern. Dabei möchten wir auch künftige Projekte vorstellen“, erklärte Vorstandsvorsitzende Margarita Temming. Das sei im Hinblick auf die große Zirkus-Projektwoche im kommenden Jahr besonders wichtig. „Denn ein Projekt dieser Größenordnung werden wir nur mit vielen Helfern und Unterstützern durchführen können. Aber wenn wir es auf die Beine stellen, wird es für die Kinder eine großartige Erfahrung sein, selbst an einer professionellen Zirkusaufführung mitzuwirken“, so Temming weiter.