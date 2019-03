Die Musikschule der Stadt Telgte lädt am Samstag, 23. März, gemeinsam mit ihrem Förderverein „Fidelio“ zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Marienschule ein. Von 14 bis 17 Uhr besteht bei Kuchen, Waffeln, Kaffee und Limo die Möglichkeit, die Musiker der Musikschule zu hören und zu erleben.

Das Live-Programm startet um 14.30 Uhr. Die Junior-Big-Band der Musikschule unter der Leitung von Dieter Kuhlmann, die Band „Change it“, ein Quartett mit Saxofon, Posaune und Querflöte, spielt flotte Musik von James Bond bis zu internationalen Hits. Gregor Stewing wird um 16.15 Uhr für alle Kinder ein offenes Kinderliedersingen anbieten.

Gleichzeitig besteht in den Klassenräumen die Möglichkeit, alle Instrumente, die an der Musikschule unterrichtet werden, von der Gitarre bis zum Euphonium, in Vorspielen zu hören und auszuprobieren. Die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule stehen für alle Fragen zur Verfügung.

Weitere Auskünfte erteilt das Büro der Musikschule unter ✆ 13 266.