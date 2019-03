3000 Ostereier aus aller Welt

Eine umfangreiche Sammlung an bunt gestalteten Ostereiern aus aller Welt ist seit Sonntagnachmittag im Museum Religio zu sehen. Barbara Kruhöffer (75) aus Loccum hat 60 Jahre lang mit großer Leidenschaft Ostereier aus der ganzen Welt gesammelt. Über 3000 bemalte Ostereier zählt die Sammlung, die sich jetzt dank der Unterstützung durch den Förderkreis Religio und der Stiftung der Sparkasse Münsterland Ost im Besitz des Telgter Museums befindet.

Zahlreiche Gäste nahmen am Sonntagnachmittag an der Ausstellungseröffnung teil. Museumsleiterin Dr. Anja Schöne konnte dazu Barbara Kruhöffer begrüßen. Sie hatte den volkskundlichen Schatz, der die christliche Tradition in der ganzen Welt auf kleinen bunten Eiern widerspiegelt und vom Singvogelei bis zum Straußenei reicht, dem Förderverein Religio für das Museum in Telgte für immer zur Verfügung gestellt. Ergänzt wird die Ausstellung mit 250 von Schülern der Marienschule und der Brüder-Grimm-Grundschule bemalten Ostereiern, die an einem Baum im Museum hängen.

Aus der Sammlung des Münsteraners Bernd Löckener vervollständigen zahlreiche Ansichtskarten zum Thema Ostern die Ausstellung. Die stellvertretende Museumsleiterin, Dr. Kristin Kube, bedankte sich insbesondere bei Barbara Kruhöffer für die großartige Zusammenarbeit. So sei eine Ausstellung entstanden, die auch einen tiefen Einblick in die Welt der christlichen Volkskunst gebe.

Viele der Ostereier sind mit christlichen Motiven versehen. In der beeindruckenden Sammlung befinden sich mit Batik verzierte, bemalte, gekratzte und geätzte Ostereier. Die Ausstellung bietet Ostereier aus unterschiedlichen Ländern und Regionen mit einem faszinierenden Spektrum an Farben, Schmuckformen und Motiven.

Der Vorsitzende des Freundeskreises Religio, Professor Dr. Rüdiger Robert , bezeichnete die Ostereiersammlung als eine der größten volkskundlichen Sammlungen Deutschlands. „Der Erwerb, die Pflege und die Präsentation religiöser – nicht zuletzt christlicher – Volkskunst ist die zentrale Aufgabe des Religio“, so Dr. Rüdiger Robert zur Ausstellungseröffnung und ergänzte: „Das Osterei als Symbol der Auferstehung ist ein Symbol der Hoffnung, ein Symbol der Freude auch im Hinblick auf die kommende Jahreszeit, den Frühling.“ „Das Osterei hat“, so Dr. Robert, „einen religions- und völkerverbindenden Charakter.“ Die christliche Tradition, die sich mit den Ostereiern verbindet, reicht von Armenien über Russland bis ganz Europa und darüber hinaus. Dr. Rüdiger Robert: „Freuen wir uns daran, eine Ausstellung besuchen zu können, die uns Ostereier aus vielen Ländern und Kontinenten zeigt.“

Diese außergewöhnliche Kollektion ist bis einschließlich zum 28. April im Museum Religio zu sehen.