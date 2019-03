Ein Paradies für Schnäppchenjäger

Schon weit vor 11 Uhr formierte sich eine lange Schlange vor der Don Bosco-Schule in den Drostegärten. Pünktlich öffneten sich dann die Türen am Samstag für die 45. Kinderkleiderbörse der kfd für alle, die ein Schnäppchen machen wollten.

Für die Besucher der Kinderkleiderbörse bot sich eine Auswahl an allem Erdenklichen, was für den Nachwuchs benötigt wird. Die Bekleidung wurde nach den Konfektionsgrößen geordnet in den Klassenräumen angeboten. Eigene Abteilungen für Regenbekleidung, Rucksäcke und Bademäntel waren ebenso vorhanden wie Räume für Spielzeuge, Bücher, Kinderwagen oder Kindersitze. Insgesamt wurden 230 Anbieterlisten ausgegeben mit jeweils rund 40 Artikelnummern.

Für Schwangere bot sich die Gelegenheit, bereits eine halbe Stunde vor der offiziellen Öffnung in Ruhe durch die Räume zu gehen. „Wenn die Schwangeren sich dann große oder schwere Teile ausgesucht haben, dann bieten wir natürlich unsere Hilfe an und tragen die Sachen bis zum Auto“, erklärte Myriam Curtis vom Organisationsteam. Insgesamt waren rund 80 Helfer im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. „Allein für die Einräumschicht und die Warenannahme am Freitagnachmittag sind wir rund 50 Leute“, berichtete Yvonne Wiewel und wies darauf hin, dass das Team ständig Helferinnen suche. Der Grund dafür: Die Fluktuation sei hoch, weil viele Frauen mitmachten solange sie selber kleine Kinder hätten. „So sind wir ständig auf der Suche nach Helfern und durch die Mitarbeit im Team haben sie ja auch besondere Vorteile“, sagte Wiewel weiter.

Wenn die letzten Besucher die Schule verlassen haben, dann beginnt für die Helferinnen erst die richtige Arbeit. Die Abrechnung muss erstellt werden, und alle nicht verkauften Stücke werden wieder zusammengepackt, denn am späten Nachmittag holen die Besitzer ihre Sachen wieder ab. „Dann müssen wir die Klassenräume wieder so herrichten, wie wir sie vorgefunden haben“, machte Yvonne Wiewel den enormen Arbeitsaufwand der Kleiderbörse deutlich.

Der Erlös der Kleiderbörse kommt Einrichtungen aus Telgte und Westbevern zugute die etwas mit oder für Kinder tun. „Es können auch Vorschläge gemacht werden, wo die Spenden hingehen sollen. „Wir entscheiden dann im Orga-Team über die Vorschläge“, erklärte Myriam Curtis.

Die nächste Kinderkleiderbörse ist bereits terminiert und findet am 21. September statt. Die Nummernvergabe für die Anbieter ist am 31. August.