Spannende Matches und starke Ballwechsel lieferten sich die Teilnehmer der ersten Runde des „Milch-Cups“. Sportler von vielen Schulen aus dem Münsterland nahmen daran teil. Der Bezirkswettkampf fand am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium statt. Auch Schüler des heimischen Gymnasiums spielten mit – teils mit tollen Ergebnissen. Die Jungen der Klasse 5a belegten etwa den ersten Platz in ihrer Altersgruppe. Damit nehmen sie in Kürze auch am Wettkampf auf Landesebene teil.

Der „Milch-Cup“ der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen ist als Teil des Programms „Genius“ – „Gesunde Ernährung natürlich in unserer Schule“ – ein Tischtennis-Rundlaufturnier, bei dem weiterführende Schulen aus dem Münsterland die besten Tischtennisspieler ermitteln. Diese spielen dann weiter auf Landesebene. Beim Regionalwettbewerb waren 23 Schulen vertreten. Der Wettkampf ist für fünfte und sechste Klassen gedacht – dabei jeweils für Jungen und Mädchen.

Zum zweiten Mal in seiner 19-jährigen Geschichte fand der Bezirksentscheid in Telgte statt. Der verantwortliche Lehrer, Bernd Rolf, hatte sich im Vorfeld für die Austragung beworben. Die Schule stellte dabei nur die Halle, die übrigen Utensilien und das sechsköpfige Schiedsrichterteam wurde von Chef-Organisator Malte Rachow bereitgestellt. Zur Betreuung der Spieler hatten sich einige Sportlehrer zur Verfügung gestellt.

Im Gewinnerteam der 5a spielten Finn Bleser, Justus Gerwers, Maxim Peterson, Levin Reher und Leonard Walkenfort. Sie setzten sich in ihrer Altersklasse durch und gewannen das Finale. Somit nehmen sie am folgenden Landeswettbewerb in Düsseldorf teil und wollen auch dort ihr Bestes geben.