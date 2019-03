Neuer Rekord bei den Ausleihen

Die Stadtbücherei hat 2018 einen neuen Ausleihrekord aufgestellt. Ziel war es, die Zahl 80 000 bei den ausgeliehenen Medien zu übertreffen. Das ist mit 85 535 eindrucksvoll gelungen. Diese Zahlen präsentiert Büchereileiterin Stephanie Heumann in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Damit wurde das beste Ergebnis seit der Gründung im Jahr 1975 erzielt.

Rund 39 000 Menschen kamen an den 240 Öffnungstagen in die im „Treffpunkt Telgte“ beheimatetet Einrichtung, um Medien auszuleihen, in Zeitungen oder Zeitschriften zu stöbern, an Klassenführungen teilzunehmen und bei Vorlesestunden dabei zu sein. 1537 von ihnen liehen Bücher oder andere Medien aus. Diese Zahl bewegt sich auf dem Niveau von 2017.

Mit 719 Kindern und Jugendliche lag der Anteil der jungen Leser bei 47 Prozent. 574 von ihnen gehören zur Altersgruppe der Sechs- bis Zwölfjährigen. Die Büchereileitung zeigt sich erfreut, dass die Zahl der 13- bis 17-jährigen Leser im Jahr 2018 leicht angestiegen ist.

336 Bürger haben das Angebot der Stadtbücherei in 2018 erstmals genutzt. Damit ist auch bei den Neuanmeldungen ein Plus zu verzeichnen. Sie lag zuvor zwischen 252 im Jahr 2015 und 319 zwei Jahre später.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Leser, die das „Onleihe“-Angebot genutzt haben. 246 Nutzer haben eBooks und andere digitale Medien entliehen. Das Plus gegenüber dem Vorjahr liegt bei zwölf Prozent.

Die Stadtbücherei bietet derzeit rund 22 000 Medien zur Ausleihe an. Im Jahr 2018 wurden 1680 neue Bücher und Medien angeschafft, 1281 wurden aussortiert.

Stephanie Heumann und ihr Team planen, das Angebot und den Bestand noch aktueller und damit attraktiver zu gestalten. Gerade im Hinblick auf die Leseförderung und die vielen jungen Familien, die die Angebote der Stadtbücherei in Anspruch nehmen, steht dabei die Kinderbücherei im Mittelpunkt.

Für 2019 wurde der Medienetat von 15 000 auf 18 500 Euro aufgestockt.