Alltagsmenschen-Figuren 2020 wieder in Telgte

Die Alltagsmenschen kommen nach Telgte zurück: Das verriet Bürgermeister Wolfgang Pieper am Dienstagabend anlässlich der Generalversammlung der Telgter Hanse. Im Sommer 2020, genauer gesagt vom 29. März bis 28. Juni, werden die knuddeligen Betonfiguren der Wittener Künstlerin Christel Lechner wieder die Altstadt bevölkern.

Alltagsmenschen zum dritten Mal in Telgte zu Gast

Damit wären die Betonfiguren zum dritten Mal in der Emsstadt zu Gast. Bereits die Premiere 2009 war ein großer Erfolg. Zehntausende kamen nach Telgte. Noch mehr Besucher wurden im Sommer 2015 gezählt, als die Kunstwerke zum zweiten Mal in der Altstadt – vom Bahnhof bis zur Kirche – zu sehen waren.

Begleitet werden soll die Ausstellung nach den Planungen von Simone Thieringer und ihrem Team wieder von einer Vielzahl von Aktionen. Fest steht bereits, dass es wieder einen Flyer gibt, in dem nicht nur die verschiedenen Begleitangebote aufgeführt sind, sondern der zugleich dazu dient, die Besucher von nah und fern durch die Stadt zu allen Betonfiguren-Standorten zu führen. Zudem gab es 2015 einen WN-Fotowettbewerb, eine Autorenlesung und vieles mehr. In ähnlicher Art sollen auch dieses Mal wieder Begleitveranstaltungen organisiert werden.

Rückblick 2015: Alltagsmenschen in Telgte 1/76 Die Alltagsmenschen-Ausstellung in Telgte wurde am Sonntag eröffnet. Foto: Stork

Förderer gesucht

Die Verträge mit der Künstlerin sind zwar noch nicht unterzeichnet, die Vorgespräche aber abgeschlossen, ließ es sich den Worten des Bürgermeisters entnehmen. Aktuell geht es vor allem noch ums Geld. 100.000 Euro hat die Schau, samt Werbung und begleitender Maßnahmen, beim letzten Mal gekostet. Mit einem ähnlich hohen Betrag wird die Verwaltung jetzt auch kalkulieren. Um die Summe aufzubringen, setzt die Stadt auf Sponsoren. Die Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland-Ost hat nach WN-Informationen bereits einen namhaften Betrag in Aussicht gestellt, weitere Förderer werden ab sofort gesucht. Daher war das Ganze am Dienstagabend auch Thema bei der Mitgliederversammlung der Hanse, denn auch die lokale Wirtschaft, so die Idee der Stadt, soll finanziell etwas beisteuern.