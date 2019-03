Dieser Spaziergang über sechs Kilometer thematisiert die verschiedenen sozialen Bindungen bei Tieren. Von treuen Partnerschaften bis zu anonymen Gruppen bietet die Natur dort eine große Vielfalt. Dabei ist jede Organisationsform funktional und ein Tribut an die Umweltbedingungen. Anschauliche Beispiele und schöne Beobachtungen sollen dies verdeutlichen. Der Spaziergang startet am 24. März um 10 Uhr auf dem Parkplatz des Restaurants Dschingis Khan, Am Jägerhaus 1, in Telgte. Dieser dauert drei Stunden und kostet für Erwachsene sechs Euro und für Kinder drei Euro. Weitere Infos erteilt Udo Wellerdieck unter, ✆02 51 /39 50 79 28, ✆ 01 51/51 56 36 38 oder E-Mail: udo.wellerdieck@gmx.de. Mehr über die Münsterland-Safaris gibt es zudem im Internet unter www.münsterland-safaris.de.