Die Verkehrssituation am neuen Kindergartenstandort an der Georg-Muche-Straße wird juristisch immer mehr zu einer unendlichen Geschichte: Die wird jetzt um ein weiteres Kapitel reicher, denn ein Anlieger, der nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Pieper aus dem südlichen Bereich des Grünen Weges (Bereich Bauerschaft) stammt, hat beim Verwaltungsgericht Münster gegen die verkehrsrechtliche Anordnung des Kreises geklagt. Auf deren Grundlage wurde Ende Januar der Poller an der Engstelle gesetzt.

Hintergrund dieser Maßnahme waren die beiden Urteile von Oberverwaltungs- und Verwaltungsgericht, in deren Folge der Bau der neuen Kita erst einmal auf Eis gelegt wurde. Daraufhin, so Pieper seinerzeit, habe man mit der Straßenverkehrsbehörde verschiedene Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung diskutiert und sei zu dem Schluss gekommen, dass ein Poller die beste Lösung sei. Letztlich wurde dann das Aufstellen dieses Absperrpfostens vom Kreis angeordnet.

Das bedeutet aber für Verkehrsteilnehmer aus dem dortigen Bereich, die bislang die Georg-Muche-Straße genutzt haben, um nach Süden aus Telgte hinaus- oder von Süden hineinzufahren, nun die Wolbecker oder die Alverskirchener Straße nutzen müssen.

Bereits bei einer Anliegerversammlung vor wenigen Wochen hatte sich ein Telgter zu Wort gemeldet, der von einem Wegerecht – den Grünen Weg betreffend – berichtete. Ein solches Recht war vor mehr als zehn Jahren, schon seinerzeit gab es die Idee, zur Verkehrsberuhigung einen Poller aufzustellen, das entscheidende Argument für eine Ablehnung des Ansinnens gewesen.

In der Hauptausschusssitzung zitierte Pieper auch eine Passage aus dem Schreiben des Anwaltes, der den Anlieger vertritt. Demnach wird dabei die verkehrliche Belastung der Georg-Muche-Straße als gering angesehen, daher sein ein solcher Poller auch nicht notwendig. In der Diskussion mit den direkten Anliegern der neuen Kita vor wenigen Wochen war in den juristischen Schreiben zumeist genau das Gegenteil geschrieben worden . . .