64 000 Meter Wanderweg gereinigt

Die Reinigung der Wanderwege ist eine Aktion, die in Westbevern eine lange Tradition hat. Das schöne daran ist, dass diese seit einigen Jahren in einer Gemeinschaftsaktion von Krinkrentnern sowie Schüler der St.-Christophorus-Grundschule durchgeführt wird und bei allen Beteiligten auf ein positives Echo stößt. 16 Jungen und Mädchen durften mit 38 Krink­rentnern etwas für die Sauberkeit im Ort tun.

„Wir helfen mit, weil wir bei der Beseitigung von Unrat unseren Beitrag leisten wollen. Wichtig ist auch, Tiere vor Plastik zu schützen“, merkte ein Grundschüler an. „Wir haben dem Mitmachen schon entgegengefiebert“, fügte eine Mitschülerin an. „Wir alle müssen etwas für die Sauberkeit tun“, waren sich auch die Erwachsenen einig. „Eine tolle Aktion, ein gutes Zusammenspiel, das Freude macht“, hob Friederike von Hagen-Baaken hervor. Die Vorsitzende des Westberner Krink hieß Bürgermeister Wolfgang Pieper besonders willkommen. „Es ist bewundernswert, dass auch die Kinder mitmachen und sich für eine saubere Landschaft einbringen. Es werden noch oft Dinge weggeworfen, die vor allen für die Tierwelt schädlich sind. Mit solch einer Aktion werden Sachen entfernt, um Natur und Tierwelt zu helfen“, stellte Wolfgang Pieper heraus und stellte auch gleich in Aussicht, im nächsten Jahr bei der Reinigung der Wanderwege mit anzupacken. „Heute geht es wegen einer Sitzung leider nicht .“ Sein Dank galt auch Schulleiterin Silke Neier, die die Schüler der Klassen drei und vier animiert hatte, mitzumachen. „Saubere Umwelt“ ist Jahr für Jahr auch ein Thema in den Schulstunden.

Bernhard Tippkötter, Wanderwart des Krinks und Organisator der Aktion „Reinigung der Wanderwege“, hatte im Vorfeld bereits die Einteilung der zwölf Gruppen vorgenommen. Allen wurden die zu säubernden Abschnitte gezeigt. Den Worten folgte die Übergabe der Ausrüstung mit Warnweste, Greifzange, blaue Säcke und Eimer. Anschließend machten sich die einige Gruppen zu Fuß auf den Weg, um im inneren Dorfbereich achtlos weggeworfenen Unrat einzusammeln. Andere wurden von Teilnehmern, die den Fahrdienst übernommen hatten, in die Außenbereiche gebracht, von wo aus sie auf einer vorgegebenen Route für Sauberkeit sorgten.

Flaschen, Plastik, Styropor, Papier, Folien wurden zusammengetragen. Ein Teil eines Heizungskörper und ein kleiner Gill waren schon die größeren Teile. Das Positive war: Insgesamt kam weniger Müll als in den vergangenen Jahren zusammen, so zumindest der erste Eindruck der Sammler. Das Bewusstsein der Bürger, Müll dort zu entsorgen, wo das auch vorgesehen ist, anstatt diesen achtlos in der freien Natur zu entsorgen, habe sich von Jahr zu Jahr verbessert, stellte Bernhard Tippkötter mit Freude fest.

64 Kilometer Wanderwege und das Beverufer wurden mit der Säuberungsaktion auch für den Frühling „fit gemacht“. Wanderer und Radfahrer dürfen sich auf einladendes Westbevern freuen.

Die gelungene Gemeinschaftsaktion endete mit einer Stärkung, die von Grillmeister August Muhmann zubereitet wurde. Und zu trinken gab es auch, wobei sich Gudrun Nosthoff spendabel zeigte und einen Teil der Kosten für die Getränke übernahm.