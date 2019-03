Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in das Schulzentrum an der August-Winkhaus-Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts einwendet. In der gleichen Nacht versuchten Einbrecher zudem, in einen Supermarkt am Orkotten einzusteigen, was aber misslang.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Taten machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter ✆ 0 25 81/94 10 00 oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.