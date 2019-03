Sarah Weiser , Kandidatin der SPD für die Europawahl am 26. Mai für das Münsterland, stellte sich am Mittwochabend in Telgte ihren Parteifreunden aus Telgte, Westbevern und Ostbevern vor. Die Vorsitzenden Ingo Deitmer, Klaus Resnischek und Susanne Steinkat (Ostbevern) freuten sich, dass die 25-jährige Jurastudentin aus Münster begrüßen zu können.

Die SPD-Politikerin engagiert sich für ein soziales, offenes und solidarisches Europa. Gerade für das Münsterland als Grenzregion mit ländlichem Charakter und Hochschul- sowie Industriestandort sei ein starkes und offenes Europa von großer Bedeutung. Sie zählte auf, was die EU alles schon erreicht habe: etwa Frieden, offene Grenzen oder den kulturellen Austausch. Sarah Weiser setzt sich für europaweite Mindestlöhne ein, will Lohndumping verhindern und den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt voranbringen.

„Bei der Europawahl am 26. Mai“, so Sarah Weiser, „geht es um die Zukunft Europas. Wir reden leider zu wenig über Europa. Dabei ist es so wichtig, denn wir stehen vor einer Richtungswahl.“ Jeder Wahlberechtigte könne entscheiden, in was für einer Europäischen Union er leben wolle. „Die erstarkenden rechten Kräfte erteilen Europa eine Absage und bewerben den Nationalstaat als Lösung. Das ist eine gefährliche Illusion“, so Sarah Weiser.

Aktuelle Herausforderungen wie der internationale Handel, Klimaschutz und Umweltpolitik, Flucht und Migration würden keine Grenzen kennen. „Globale Aufgaben werden wir nur global lösen.“ Die EU und damit „Europa“ bezeichnete sie als den richtigen und einzigen Weg.