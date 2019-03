Telgter lieben Rückenwind beim Fahrradfahren

Der Fahrspaß mit Zweirädern ist gleichsam in eine neue Dimension vorgestoßen. Denn immer mehr elektrisch betriebene Leezen bewegen sich auf Radwegen und Straßen. Der Motor unterstützt dabei das gemütliche Radeln – er sorgt gleichsam für stetigen „Rückenwind“ – und die Touren werden immer länger.

Das hat Auswirkungen in verschiedenen Bereichen. So hat sich zum Beispiel das Angebot beim Telgter Zweirad-Unternehmer Brune stark verändert: Das Familien­unternehmen gibt es bereits seit 1983. Es befindet sich auf einem ehemaligen Bauernhof. Standen bei Zweirad Brune bislang mehr die Motorräder mit einem der größten Gebrauchtteilelager Deutschlands im Mittelpunkt, haben die Elektrofahrräder inzwischen einen festen Platz im Unternehmen eingenommen. Damit sich beide Sparten räumlich nicht in die Quere kommen, wurde im vergangenen Jahr eigens eine Halle für Pedelecs errichtet. Die ist ausschließlich den motorunterstützten Fahrrädern vorbehalten.

Der Markt wächst nach Angaben des Verbandes der deutschen Zweirad-Industrie im Rekordtempo. Zahlen für das Vorjahr liegen derzeit noch nicht vor, aber 2017 sind in Deutschland 720 000 E-Bikes verkauft worden. Das war ein Plus von 19 Prozent. 2018 dürften die Zahlen noch einmal zugelegt haben. Mittelfristig rechnet der Verband mit einem jährlichen Anteil des E-Bikes am Gesamtfahrradmarkt von 23 bis 25 Prozent, langfristig sogar mit bis zu 35 Prozent. Rund 99 Prozent aller verkauften E-Bikes sind nach wie vor E-Bikes 25, also Fahrzeuge mit einer Maximalgeschwindigkeit bis zu 25 km/h und einer Nenndauerleistung des Motors bis maximal 250 Watt.

Manfred Brune , der das Geschäft zusammen mit seinem Sohn Martin betreibt und sieben Angestellte in der Werkstatt, im Büro und im Verkauf beschäftigt, ist von der Entwicklung nicht überrascht worden. „Wir haben uns bereits 2011 auf diese Entwicklung eingestellt und das Elektrofahrrad ins Programm aufgenommen. Waren es zu Beginn fast ausschließlich Senioren, die sich für ein derartiges zweirädriges Fortbewegungsmittel begeistern ließen, hat sich die Lust für das Fahren mit Strom inzwischen auf alle Generationen übertragen“, weiß der Experte. Martin Brune schätzt, dass jeder zehnte E-Bike-Käufer bereits unter 30 Jahre alt ist.

Manfred und Martin Brune sind Experten, wenn es um Begriffe wie Wattstunden, Kapazität, Riemenantrieb oder Mittelmotor geht. Denn, das unterstreichen die beiden Experten: „Vor dem Kauf eines solchen Fahrrades sollten sich die Interessierten eingehen informieren und Fragen klären.“

Denn das Angebot an Modellen, Varianten und anderen Details sei auf dem Markt groß, eine entsprechende Entscheidung damit schwer. Pedelecs für den Stadtbummel und -einkauf auf zwei Rädern, Modelle für eine ausgedehnte Radtour oder gar einen Urlaub oder Zweiräder, die als täglicher Begleiter für den Weg zur Arbeit geeignet sind, gibt es insgesamt. Zudem Spezialformen für Geländeenthusiasten, Lastentransporte und mehr. Bei der Auswahl stehen am Markt unterschiedliche Rahmenformen, Antriebsarten und Ausstattungen zur Verfügung, sodass nach Angaben der Telgter Unternehmer eigentlich jeder Wunsch erfüllt werden könne.

Manfred Brune hat in den vielen Kundengesprächen immer wieder festgestellt, dass von den Interessenten vor allem die Maximierung des Fahrkomforts, eine verlässliche Qualität und eine hohe Reichweite gewünscht sind. Das in Telgte nach seinen Angaben am meisten verkaufte Modell beschreibt er so: „Es ist gut gefedert, hat einen Mittelmotor, einen Bordcomputer, einen Akku mit 500 Wattstunden (Reichweite: etwa 170 Kilometer), Nabenschaltung, hydraulische Bremsen und Reifen, die über einen hohen Pannenschutz verfügen.“

Den Abschluss einer Versicherung gegen Diebstahl sollte nach Meinung des Fahrradexperten jeder Käufer prüfen. „Diese sollte bei Bedarf über die Hausratversicherung abgeschlossen werden“, empfiehlt Manfred Brune. Und ein gutes Schloss sei ebenfalls wichtig.