Zuschauerwünsche berücksichtigt

Wenn im Mai der neue Kulturspiegel mit dem Programm der städtischen Kultursaison erscheint, dann wird den Interessierten wieder eine Mischung aus Musik, Kabarett und Lesungen geboten. Das Besondere dabei: Für die Veranstaltungsreihe wurden an verschiedenen Abenden Zuschauerwünsche bei den Gästen im Bürgerhaus abgefragt. Einige „Wunschkandidaten“ konnten jetzt für Telgte verpflichtet werden.

„Aus den Medien bekannte Künstler wie Vladimir Kaminer , , Herbert Knebels Affentheater’, Christine Prayon, Matthias Egersdörfer und Hennes Bender werden neben den noch nicht so populären Künstlern sicher wieder für ein gute Auslastung des Bürgerhauses sorgen“, heißt es seitens des städtischen Kulturbüros.

Besonders hebt Simone Thieringer vom Kulturbüro die Lesung „Wie gut ist Ihr Deutsch“ hervor, zu der Bastian Sick am 30. Oktober ins Bürgerhaus kommen wird. Unter dem Titel „World of Lehrkraft – ein Traum geht in Erfüllung“ wird Johannes Schröder am 28. Februar kommenden Jahres im Bürgerhaus sein neues Kabarett-Programm präsentieren.

Zum wiederholten Mal sind Wladimir Kaminer, der die neue Saison am 19. September eröffnen wird, sowie „Herbert Knebels Affentheater“ am 2. April im Bürgerhaus. Auch „Storno“, es wir einen Termin im März kommenden Jahres geben, der Wochentag steht allerdings noch nicht fest, hat wieder zugesagt.

Zudem gibt es weitere Höhepunkte: Die „Soulfamily“ – sie hat ihre Wurzeln in Telgte und Ostbevern – feiert am 2. November ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Konzert im Bürgerhaus, und in Kooperation mit der SG Telgte werden die „11 Freunde“ den Fußball aus Anlass des Jubiläums des Vereins zum Thema machen. Philipp Köster und Jens Kirschnek werden am 15. November im Bürgerhaus lesen.

Auch beim Thema Ausstellungen wird es eine bunte Mischung geben. Neben der sogenannten „blauen Friedensherde“, die farbigen Schafe werden zwischen dem 20. und 23. Juni den Platz zwischen Kirche und Kapelle bevölkern (WN berichteten bereits), wird es eine „Sieben-Todsünden-Ausstellung“ geben, die ab dem 5. Juli ebenfalls zwischen Kirche und Kapelle stattfindet. Sieben bundesweit tätige Künstler sind dafür angesprochen worden, mit ihrem Formenrepertoire – seien es Bildhauerei, Installationen oder Malerei – jeweils eine der sieben Todsünden zeitgemäß zu interpretieren. Dafür gestalten sie sieben mobile Kunstwerke, die als Wanderausstellung im Außenraum präsentiert werden.

Eine weitere Veranstaltung, die aus dem üblichen Rahmen fällt, ist die sogenannte „Schnabulier-Meile“. Vom 23. bis zum 26. Juni können sich die Besucher auf ein kulinarisch hochwertiges Wochenende freuen. Die „Schnabulier-Meile“ wird auf dem Bürgerhausvorplatz und dem Durchgang zur Steinstraße durchgeführt. Neben vor Ort zubereiteten Speisen gibt es an allen drei Tagen handgemachte Musik.

► Der Vorverkauf startet am 6. Juli. Der Kulturspiegel mit dem genauen Überblick über sämtliche Veranstaltungen erscheint im Mai.