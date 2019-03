An zwei Standorten in Telgte können Fahrräder ausgeliehen werden: bei Zweirad Brune in der Bauerschaft Wöste 6 und bei den Alexianern an der Münsterstraße 32 in der Altstadt. Die Alexianer nennen ihren Verleih „Alexianer Leeze“: Leeze ist Masematte und heißt übersetzt Fahrrad.

Tourenräder und Pedelecs bieten die Alexianer zur Ausleihe an. Direkt vor dem Eingang werden die Leihräder für jedermann sichtbar präsentiert. Sechs Tourenräder und sechs Pedelecs – Rahmenhöhe 50 oder 54 Zentimeter – mit Acht-Gang-Nabenschaltung und Rücktrittbremse können dort ausgeliehen werden.

Kartenmaterial für das Telgter Stadtgebiet und die Umgebung sowie entsprechende Helme und weiteres Zubehör wie Ladegeräte und vieles mehr werden auf Wunsch kostenfrei von den Alexianern ausgehändigt.

Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter während der Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16.30 Uhr und Freitag von 7.30 bis 14.15 Uhr. Wer etwa für das Wochenende bei den Alexianern ein oder mehrere Fahrräder mieten möchte und die Leeze erst am Samstag abholen kann, der erhält das Angebot, sein Mietrad im Shop „Onkel Alex“ an der Steinstraße entgegenzunehmen. Eine Buchung sollte unbedingt vorher erfolgen.

Das „AlexOffice“, ✆ 73 99 340, an der Münsterstraße 32 ist ein Bürohaus der Alexianer Werkstätten GmbH aus Münster. Es liegt am Rande der Altstadt, gegenüber der Bäckerei Schmitz. Dort werden Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Grafikdesign, (Immobilien-)Verwaltung, Konfektionierung und Hauswirtschaft gefördert und qualifiziert.