Swing lässig aus dem Ärmel geschüttelt

Dass die erste Zuschauerreihe komplett leer bleibt, erlebt man im Bürgerhaus Telgte nicht alle Tage. Einige Zettel auf den Sitzen gaben Auskunft: Die Stühle waren für die erwünschten Tanzlustigen gedacht, die sich von Jive oder Jitterburg erholen wollten. Denn das Konzert „A Swingin’ Night in Telgte“ war nicht nur für Ohren gedacht. „Katie and the Swing Aces“ wollten ihr Publikum das Tanzbein schwingen sehen. Je mehr Beine, umso besser!

Es war zu erwarten, dass das Ohr der Swing-Fans sich erst ein bisschen eingrooven und die quirlige Blonde auf der Bühne den Saal humorig anfeuern musste. Und der erste Song passte sofort dazu – „Cheek to Cheek“, ein Standard aus den 1930er Jahren, der für einen Tanzfilm mit Fred Astaire und Ginger Rogers entstand. Jeder kennt ihn, und Miss Katie sang die Melodie fröhlich im Gefolge berühmter Vorgänger von Sinatra bis Ella Fitzgerald.

Sie überzeugte mit ihrer kräftigen Stimme und fröhlicher Performance auf ganzer Linie – zumal die „Swing Aces“ tatsächlich veritable „Asse“ ihrer Zunft sind. Frank Malloy (Trompete), Don „Key” Scott (Klavier), Ray Braun (Bass) und Matt L. Spade (Drums) schüttelten ihren Swing ganz lässig aus dem Ärmel. Aus Ärmeln übrigens, die stilecht in die Swing-Ära passten, genau wie ihre Hüte und Kappen. Vor allem die Trompete von Malloy und die Klaviersoli von Scott waren hier das Salz in der jazzigen Suppe.

Auch „Jeepers Creepers“ ist ein Oscar-nominierter Jazzstandard aus den 1930er Jahren – und dieser dritte Song des Abends lockte dann das erste Tanzpaar vor die Bühne. Und was für eins: Die ersten Zwei legten eine beeindruckende Sohle aufs Parkett, die als Vorführnummer getaugt hätte. Da schaute man gerne hin. „Die haben doch eine eigene Tanzschule oder so was!“, wurde in der Pause gemutmaßt.

Nach zwei weiteren Liedern hatten sich immerhin fünf Paare nach vorn gewagt, und Miss Katie ließ auf der Bühne zufrieden den gelben Rock dazu flattern.

Den habe sie sich extra so zitronengelb zum Frühlingsanfang gekauft, lächelte die sympathische Entertainerin. Aber das Singen und Tanzen war natürlich das Wichtigste, und Katie heizte die Stimmung von Lied zu Lied weiter an.

Und ein Klassiker durfte an diesem Abend natürlich nicht fehlen: „It don‘t mean a thing, if it ain‘t got that swing.“