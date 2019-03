Mitgemacht und ausprobiert

„Erleben, probieren, musizieren, lernen.“ Unter diesem Motto hatten die Musikschule der Stadt Telgte und der Förderverein „Fidelio“ hatten zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Marienschule eingeladen. Viele Grundschulkinder kamen und tauchten mit ihren Eltern in die Vielfalt der Musikinstrumente ein.

Musik kann viel bewirken. Das spürten die Besucher, als sie von den Lehrkräften der städtischen Einrichtung mit Klängen und Melodien unterschiedlicher Instrumente, unterstützt von langjährigen Musikschülern, empfangen wurden. An zehn Stationen erhielten die Musikinteressierten viele Informationen: zur Trompete von Eduard Bobowk-Melka, zur Posaune und zum Saxophon von Dieter Kuhlmann , zur Gitarre von Wolfgang Zernig und Sigrid Dorn, zum Violoncello von Charlotte Ketel, zur Trommel von Thorsten Stracke, zur Querflöte von Isabell Bode und Marietta Schnückel, zur Klarinette von Michael Unterberg, zum Klavier von Valentina Speiser, zur Blockflöte von Gundula Martens und schließlich zu Violine und Geige von Musikschullehrerin Bärbel Dannert-Westermann. Die individuelle Beratung durch die Lehrkräfte stand dabei an erster Stelle. So konnten die Kinder Instrumente ausprobieren und sich beim Rundgang einen Überblick über die Angebote verschaffen und herausfinden, was ihnen entspricht. Die Musiklehrer halfen dabei, das richtige Instrument zu finden.

„Tag der offenen Tür“ der Musikschule 1/22 Begeistert waren die Besucher von der musikalischen Vielfalt, die ihnen beim „Tag der offenen Tür“ geboten wurde. Foto: Pohlkamp

Die musikinteressierten Kinder wussten oft genau, was sie wollten, und als sie ihr Lieblingsinstrument in den Händen ihres möglichen Lehrers erblickten, es in die Hand nehmen und ausprobieren durften, verspürten viele Lust, darauf zu spielen. Danach stand für einige schon fest, welches Instrument sie eines Tages spielen werden. So auch für Henri aus Westbevern: „Ich lerne Trompete spielen“, verriet er auf Nachfrage. Sein Bruder Max hatte für sich ausgemacht, dass er Klavierspielen bevorzuge. Die Eltern freuten sich: Der Besuch hatte sich gelohnt.

So klang auch Christian Mende, stellvertretender Leiter der Musikschule: „Vor drei Jahren hatten wir zuletzt einen ,Tag der offenen Tür’. Der heute hat gezeigt, wie wichtig so ein Angebot ist. Die Kinder lernen ihre möglichen Musikschullehrer persönlich kennen, erleben sie an ihren Musikinstrumenten, und die haben Zeit, um auf alle Fragen eine Antwort zu geben.

Das Rahmenprogramm lockerte diesen offenen Musikschultag auf: Sehr gut besucht war die Cafeteria vom Förderverein „Fidelio“. Es gab Kaffee und Kuchen, Waffeln und erfrischende Getränke. Und wer wollte, erfuhr direkt in gemütlicher Runde die Vorteile einer Mitgliedschaft im Förderverein. Vorsitzender Uwe Königsfeld und sein Kassenwart Helmut Hansmann freuten sich über Neumitglieder.

Im Eingangsbereich der Marienschule konnten die Besucher ein Live-Programm genießen: Die Junior-Big-Band der Musikschule unter der Leitung von Dieter Kuhlmann und die Band „Change it“, ein Quartett mit Saxofon, Posaune und Querflöte, sorgten für flotte Musik. Und schließlich trafen sich Kinder und Eltern in einem Klassenraum zum offenen Singen mit der Gesangspädagogin Catrin Hirsch: Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen, ein schwungvoller Abschluss des Musikschultages.

Die Veranstaltung bezeichnete Christian Mende als Erfolg. In zwei Jahren könnte es eine Neuauflage geben.