Bücher ausleihen mit dem PC

„Bald sind die Karteikarten Vergangenheit,“ freuen sich die ehrenamtlichen Mitglieder des Bücherteams in Westbevern. Denn wie bereits viele andere Pfarrbüchereien im Bistum Münster wird am 31. März auch die in Westbevern auf die elektronische Datenverarbeitung umgestellt.

Dazu waren viele Vorarbeiten notwendig: Bereits vor knapp zwei Jahren stellte die Pfarrgemeinde St. Marien einen entsprechenden Antrag an das Generalvikariat, der schnell genehmigt wurde. Im vergangenen Sommer erhielt das Pfarrheim in Vorbereitung der Umstellung mehrere Internetanschlüsse und zwei mit umfangreicher Hardware ausgestattete Arbeitsplätze.

Zudem wurde das Team für die Nutzung des speziellen Büchereiprogramms geschult. Karola Siebers, die seitens des Generalvikariats die Pfarrbüchereien unterstützt, zeigte den Mitarbeiterinnen etwa, wie sie den Bestand an Medien katalogisieren können. „Das war ein großer Kraftakt, aber es hat dem gesamten Bücherteam Spaß gemacht“, berichtet Büchereileiterin Irmgard Pelster. „Anfangs fühlten wir uns mitunter noch etwas unsicher. Da war es gut, dass wir immer im Team arbeiten, sodass man immer jemanden fragen konnte.

Nach mehr als 300 Stunden Arbeitseinsatz sind nun alle Medien katalogisiert und mit Barcodes versehen, sodass sie mit Hilfe eines Scanners schnell erfasst werden können. Inzwischen fand eine weitere Schulung zu unterschiedlichen Aspekten der Ausleihe statt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter freuen sich, dass es jetzt endlich losgeht.

Mit der erforderlichen Neuanmeldung und der damit verbundenen Anerkennung der Benutzerordnung einschließlich der Datenschutzanlage wird den Leserinnen und Lesern am Ende ein neuer Ausweis ausgehändigt, mit dem sie zukünftig schnell und unkompliziert Medien ausleihen können.

Sowohl die Ausleihe als auch die Rückgabe soll durch das neue System erheblich erleichtert werden. Das ermöglicht nicht nur einen schnelleren Überblick, sondern zudem werden Daten erhoben, die am Jahresende schnell Rückschlüsse darauf zulassen, wie beispielsweise neue Medien angekommen sind.

„Aber was ist, wenn wir einmal nicht auf die Daten zurückgreifen können“, war immer wieder eine Sorge. Dann hilft im Ausnahmefall noch einmal eine handgeschriebene Liste. „Wir sind für alles gewappnet“, ist sich das Büchereiteam sicher.