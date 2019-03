55 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren haben bereits ihre Anmeldung für das Ferienlager Westbevern abgegeben, das vom 10. bis 24. August in Wehrstapel, einem Ortsteil von Meschede im Hochsauerlandkreis, stattfindet. „Es sind noch Plätze frei. Wir können bis zu 70 Kinder mitnehmen“, sagt René Hülsmann , der zusammen mit Marius Schulte die Lagerleitung hat. „Anmeldungen sollten online erfolgen. Das hat bisher gut geklappt und sich bewährt“, so Hülsmann weiter. Er wies darauf hin, dass Kinder aus Westbevern, Telgte und Ostbevern am Ferienlager teilnehmen können.

Wehrstapel ist ein beliebter Ort für das Ferienlager. In der dortigen Schützenhalle sind die Kinder, Betreuer und Kochmuttis untergebracht. Zwei Wochen Spiel und Spaß mit Gleichgesinnten und viel Abwechslung warten auf die Teilnehmer. Basteln, Gesellschaftsspiele, Fußball, Schwimmen und vieles mehr werden angeboten. Damit für jedes Kind etwas Passendes dabei ist, werden immer mehrere Programmpunkte parallel angeboten. Die Kinder haben dann die Wahl.

Highlights der Ferienfreizeiten sind in jedem Jahr die Tagesfahrten in das Abenteuerschwimmbad in Medebach und in den Freizeitpark „Fort Fun“. Ein erfahrenes Betreuerteam sowie Kochmuttis, die jeden Tag für frische Verpflegung sorgen, stehen zur Verfügung. Veranstalter der Ferienaktivität ist die Bever-CAJ.