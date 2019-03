Die Wallfahrtsgilde wird mit dem Preis „Menschen für Menschen“ der Stiftung Thünte ausgezeichnet. Am Freitag, 12. April, wird um 17 Uhr im Herdfeuerraum des Museums Religio der Festakt beginnen.

Nach Angaben von Propst Dr. Michael Langenfeld, er ist Vorsitzender des Kuratoriums, sei der Beschluss einstimmig gefallen. Bereits zum 17. Mal wird die Auszeichnung vergeben. Aufgrund der angespannten Zinssituation erfolgt die Preisvergabe nach einigen Jahren Pause wieder.

„Die Stiftung würdigt mit der Verleihung des Preises das seit 2004 betriebene sichtbare Engagement der Gilde, den Charakter Telgtes als Wallfahrtsort zu wahren und zu fördern und der Wallfahrt damit neue Impulse zu geben“, heißt es in der Begründung. Die Auszeichnung erfolge im 15. Jahr des Bestehens der Gilde, die auf eine langjährige und kontinuierliche Arbeit zurückblicken könne.

Mit dem Preis „Menschen für Menschen“ zeichnet die 1996 in Telgte errichtete Stiftung Thünte Personen und Gruppen aus, „die sich in besonderer Weise und uneigennützig um bedürftige und notleidende Mitmenschen, um das friedliche Zusammenleben der Einwohner Telgtes oder um die Förderung von Kirche, Kunst und Kultur in Telgte verdient gemacht haben und durch ihr Beispiel zu Gemeinsinn sowie humanitärer, caritativer und kultureller Betätigung anspornen“, heißt es in den Statuten.

Neben dem Propst und seiner evangelischen Amtskollegin Sabine Elbert gehören Bürgermeister Wolfgang Pieper und Religio-Museumsleiterin Dr. Anja Schöne zum Vorstand. Preisträger waren schon unter anderem das Team der Kleiderstube und die Freiwillige Feuerwehr.