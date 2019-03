Die Erneuerung der maroden Grundleitungen hat doch ein wenig mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Zum einen war die Sanierung sehr aufwändig. Zum anderen habe der Dauerregen Anfang bis Mitte März dafür gesorgt, dass der Anlagenbauer nicht im gewünschten Tempo arbeiten konnte, berichtete Kerstin Koch-Bocianowski vom städtischen Gebäudemanagement. Deshalb hat sich der Beginn der Rohbauarbeiten für das Erweiterungsgebäude an der Westbeverner Christopherus-Grundschule um eine Woche verzögert.

Am Montag sei es aber planmäßig losgegangen, so Koch-Bocianowski. Der aktuelle Bauzeitenplan sehe vor, dass der Anbau am 20. Januar 2020 fertiggestellt sein soll und dann bezogen werden kann. Eigentlich sollten die zusätzlichen Räumlichkeiten schon Ende 2019 bezugsfertig sein. Etwa drei Wochen ist die Maßnahme damit im Verzug.

Rund 2,2 Millionen Euro wird der dringend benötigte Neubau kosten. Die Nettofläche des neuen Gebäudes beträgt 700 Quadratmeter. Vorgesehen ist, die Offene Ganztagsschule im Erdgeschoss unterzubringen. Die Verwaltung zieht im Obergeschoss ein.