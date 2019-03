Das Warendorfer Vokalensemble „unerho:rt“ und der Chor „Musaic“ aus Everswinkel singen am Sonntag, 31. März, gemeinsam ein Konzert im Bürgerhaus in Telgte. Ab 18.30 Uhr treten die beiden Ensembles unter dem Titel „unerho:rt musaicalisch“ nacheinander auf der Bühne in Telgte auf.

Jedes Ensemble wird Teile seines aktuellen Programms präsentieren, aber auch gemeinsam werden die Gruppen zu hören sein. „Unsere Gäste können sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit ausschließlich a cappella-Gesang freuen“, erklärt Marcel Horst vom Vokalensemble „unerho:rt“.

Karten zum Preis von 15 Euro (13 Euro ermäßigt) gibt es bei LesArt in Telgte, bei Musik Hoffmann in Warendorf, bei Schreibwaren Föllen in Everswinkel, beiSchreiben und Schenken Eickhoff in Hoetmar sowie bei Schreibwaren Michael in Handorf.

► Weitere Informationen: www.unerhoert-vokal.de.