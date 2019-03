Tische und Stühle mussten zurechtgerückt werde, denn der Andrang war groß. Zum Teil zwei der Klimadiskussion hatte Moderator Josef Henkel ins Marktcafé geladen. Zwölf Erwachsene und sechs Schüler vom des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums waren gekommen, um über den Klimawandel zu diskutieren.

„Das war eine Sternstunde der nun seit zwei Jahren stattfindenden Polit-Talk-Runden“, befand Josef Henkel im Anschluss. Die Erwachsenen seien von den jungen Schülern begeistert gewesen. Ruhig und sehr sachlich und mit von Vernunft geprägten Argumenten hätten die Jugendlichen ihre Thesen zum vom Menschen verursachten Klimawandel vertreten, berichtete der Moderator. Auch Sinn und Zweck der Freitagsdemos hätten sie voller Vehemenz vertreten. „Für die Schüler ist es drei Minuten vor Zwölf“, wusste Henkel zu berichten. Das Haus brenne und die Politiker verlören sich in ständig vertagten Klima-Ausschüssen, meistens ohne greifbare Ad-hoc-Ergebnisse.

Als Reaktion auf von einigen der anwesenden Erwachsenen geäußerten Zweifel am durch fossile Verbrennungen verursachten Klimawandel verwiesen die Schüler auf die von 23 000 Wissenschaftlern unterschriebene Petition der „Scientist for Future“. Die Unterzeichner stellen sich damit hinter die Forderungen der Schüler und betonen, dass die derzeitigen Maßnahmen der Politik und Wirtschaft zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz bei Weitem nicht ausreichen, um die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen. Auf Nachfrage von Henkel zur Zukunft der freitäglichen Demos räumten die Schüler ein, dass die Demos sicherlich nachlassen würden, aber eine Mahnwache werde auf jeden Fall bleiben. Aber, so die Schüler, in den sozialen Netzwerken der jungen Leute habe das Thema jetzt erst Fahrt aufgenommen, und das Interesse über die Geschichte des Klimas auf der Erde mit Faktenanalyse im Unterricht zu sprechen, habe ebenfalls erheblich zugenommen.

Zum Erstaunen der Erwachsenen schlugen sie sogar Demos und Mahnwache der Erwachsenen hier in Telgte vor: etwa unter dem Motto „Blauwesten vor Future“.