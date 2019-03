Eine „weiß-blaue Konfetti-Rakete“ blies Gastwirt Leo Beckord beim Vorbereitungstreffen in die Runde, als er verkündete, dass Telgte wieder ein Oktoberfest erleben wird – dieses Mal auf dem Busparkplatz in der Planwiese.

Am Samstag, 28. September, ab 18 Uhr wird das eigentliche Oktoberfest stattfinden, und am Sonntag, 29. September, von 11 bis 16.30 Uhr der erste Telgter Oktoberfest-Frühschoppen. Der Chef-Organisator der Oktoberfesttage in der Emsstadt ist sich sicher, dass nach einer kleinen Pause erneut bayerisches Flair in Telgte für beste Stimmung sorgen kann und wird.

Bei beiden Veranstaltungen spielt die Gruppe „Tiroler Bluat“ auf. Das Motto der Formation ist: „Live ist live!“ Leo Beckord hat sich nach eigenen Angaben eingehend informiert, um schließlich die vierköpfige Tiroler Kapelle für Telgte zu engagieren: „Das sind vier waschechte Tiroler, die Musik im Blut haben. Stimmung ist garantiert“, sieht Leo Beckord erwartungsfroh dem Oktoberfest-Wochenende entgegen. Ein neues Festzelt samt entsprechender Dekoration soll mit für die passende weiß-blaue Atmosphäre sorgen. Brezel und bayerisches Bier wird es natürlich ebenfalls geben.

Dankbar ist Leo Beckord der Stadtverwaltung, dass diese ihm die Zusage zur Durchführung des Oktoberfestes auf der Planwiese gegeben hat. Nachdem das Fest sonst in einem Zelt am Grünen Weg am Rande der Stadt stattgefunden hat, will Beckord so bayerisches Flair in die Stadt holen.

Für den Frühschoppen am Sonntag, 29. September, hat Leo Beckord Partner begeistern können: die Versicherungsagentur Steffen Podeswa, den Telgter Gartenbau, Elektro Schmidt, den Spargel-Erdbeerhof lütke Zulegte sowie „druckundmehr“.

Neben dem Auftritt der „Tiroler Bluat“ ist dann auch der berittene Freckenhorster Fanfarenzug dabei. Außerdem gibt es vor dem Zelt ein Kinderprogramm, für alle Besucher zudem eine große Tombola. Und im Laufe des Frühschoppens werden die schönsten Dirndl der weiblichen sowie die „strammsten Waden“ der männlichen Frühschoppengäste prämiert.

Eintrittskarten für den Frühschoppen gibt es für fünf Euro und für das Oktoberfest (18 Euro) ab Ende Mai in der Volksbank. Der Erlös der Eintrittsgelder des Frühschoppens ist für einen guten Zweck bestimmt: Die Einnahmen werden an das Deutsche Rote Kreuz Telgte zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges gespendet.