Mottopartys, Workshops und viele lustige Aktionen – diese Chance bietet die KjG Telgte auch dieses Jahr wieder allen interessierten Kindern zwischen acht und 15 Jahren. Vom 17. bis zum 24. August steuert die KjG Telgte den Harz an, genauer die in Braunlage gelegene Herberge Hogeyz. Dort will die Leiterrunde mit den Kindern eine Woche voller Spaß und Abenteuer verbringen.

Dabei soll keine Langeweile aufkommen. Nach dem Frühstück warten in der Regel Workshops. Nach dem Mittagessen, das die „Kochmuttis“ frisch zubereiten, geht es lustig weiter, zum Beispiel mit einem großen Gruppenspiel mit allen gemeinsam oder einer Rallye durch die Umgebung. Das Abendprogramm ist an jedem Tag unterschiedlich: Mottopartys, Kinonächte und Spieleabende warten.

Aber auch Überraschungen vom normalen Lageralltag werden geboten. Zum Beispiel sind Ausflüge zum Schwimmen oder in nah gelegene Städte geplant.

Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich ganz einfach unter lager@kjg-telgte.de oder bei Clara Kittlas unter ✆ 01 57/39 06 37 95 melden. Damit auch noch alle, die mitfahren möchten, die Chance dazu bekommen, wurde die Anmeldefrist bis zum 8. April verlängert.