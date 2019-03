Zwei Autofahrerinnen sind am Freitag gegen 12.25 Uhr bei einem Unfall auf der L 811 in Höhe der Bushaltestelle Wichmann verletzt worden. Die Fahrerin eines VW Cabrios war in Richtung Alverskirchen unterwegs und wollte einen Lkw überholen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Ford Transit. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die im Transit sitzenden Kinder, die vorschriftsmäßig angeschnallt waren, blieben unverletzt.