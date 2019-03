Kosten mehr als doppelt so hoch

Die beiden Gebührenbescheide, die Werner Schlüter mitgebracht hat, sind textlich nahezu deckungsgleich, aber in einem wichtigen Detail unterscheiden sie sich – im Betrag, den der Anlieger des Kolpingweges für die Sanierung der Straße bezahlen soll. 2013, das Vorhaben wurde seinerzeit verschoben, wären es „nur“ rund 4500 Euro gewesen, der aktuelle Bescheid weist über 11 400 Euro aus.

„Wir haben die Preissteigerung ausgerechnet, sie liegt bei rund 250 Prozent“, sagt Bernhard Köper , selbst Anlieger des Kolpingweges. Die Betroffenen sind nach seinen Angaben „aus allen Wolken gefallen“, als sie die aktuellen Berechnungen bekommen haben. „Spitzenreiter“ ist eine Anliegerfamilie, die fast 18 500 Euro zahlen muss. „Das hat keiner mal eben so auf dem Konto liegen“, sagt Schlüter.

Die Anwohner lassen im WN-Gespräch keinen Zweifel daran, dass sie nicht grundsätzlich gegen die Sanierung sind. Was ihnen aber zu denken gibt, ist die immense Steigerung der Beträge. 69 haben daher einen Antrag an den Rat überschrieben, in dem sie verschiedene Forderungen und Fragen formuliert haben.

Bernhard Köper hat zudem selbst gerechnet. „2013 war von 168 000 Euro Kosten die Rede“, sagt er. Angesichts der Tatsache, dass jetzt nicht nur der Kolpingweg, sondern auch die beiden kleinen Straßen Hörstrupweg und Bernsmeyerweg saniert werden sollen und Baukostensteigerungen von 20 Prozent in den Jahren dazugekommen seien, kommt er auf rund 330 000 Euro für die Maßnahme. Ziemlich genau die Hälfte dessen, was den Anliegern mitgeteilt wurde.

Daher ist die erste Forderung der Anlieger, dass der Rat die Verwaltung anweisen solle, die Abrechnung der Gesamtkosten gegenüber den Anliegern transparent und nachvollziehbar zu erstellen.

Da seit 2013 bekannt ist, dass der seinerzeit verwandte Straßenbelag heute eine Altlast ist, fordern die Anlieger auch, dass die Stadt die Kosten für die Altlastenentsorgung übernimmt. Zudem wollen die Anlieger, dass im Zuge der Maßnahme auch die Telefonkabel saniert und Leerrohre etwa für Glasfaser gelegt werden.

Die Verwaltung betont, dass 2013 lediglich eine reduzierte Maßnahme die Grundlage der Kostenschätzung gewesen sei. „Jetzt geht es um eine koordinierte Erneuerung der Kanalisation, der Versorgungsleitungen und eben Leerrohre und dann abschließend eine Herstellung von Fahrbahn und Gehweg nach dem Stand der Technik“, so Bürgermeister Wolfgang Pieper. Die kontaminierten Bestandteile seien seinerzeit ebenfalls noch nicht untersucht und eingerechnet worden, zudem seien die Baukostensteigerungen erheblich. „Ich kann die kritische Haltung gut verstehen. Es ist aber die Aufgabe der Kommune, die Infrastruktur hinsichtlich Kanal, Versorgung und Straße auf Stand zu bringen und instand zu halten“, betont Pieper. Und dazu würden in NRW die Anlieger an den Kosten beteiligt.