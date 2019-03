Für Franz-Josef Inkmann hat der Ruhestand begonnen. Landrat Dr. Olaf Gericke verabschiedete ihn aus dem aktiven Dienst der Kreisverwaltung und bedankte sich für seine geleistete Arbeit. Für den nun beginnenden neuen Lebensabschnitt wünschte er ihm alles Gute.

Franz-Josef Inkmann besuchte die Schule in Telgte und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Elektriker. Nach bestandener Prüfung wechselte er zu den Stadtwerken Telgte, wo er in seinem Ausbildungsberuf tätig war. Im Juli 1980 machte er schließlich sein Hobby zum Beruf, als er Feuerwehrmann bei der Stadt Telgte wurde. Mit dem Übergang der Telgter Rettungswache in die Trägerschaft des Kreises Warendorf im Jahr 1989 wechselte auch Franz-Josef Inkmann zum Kreis. Bis März 1993 versah er seinen Dienst in der Rettungswache seiner Heimatstadt und wurde anschließend für ein halbes Jahr zur damaligen Kreisleitstelle mit Sitz in Ahlen umgesetzt. Im September 1993 wechselte er dann in die neu errichtete Leitstelle in Warendorf. Dort war er bis zu seiner Pensionierung als Disponent eingesetzt und koordinierte Rettungs- und Feuerwehreinsätze im Kreisgebiet.