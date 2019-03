Das Rochus-Hospital hat Matthias Krake verabschiedet. Nach 33-jähriger Tätigkeit in der Fachklinik, davon 24 Jahre als Pflegedirektor, wechselt er Anfang April nach Hamburg.

Über 150 Gäste nahmen an der Verabschiedung teil. Dr. Klaus Goedereis , Vorstandsvorsitzender der St.-Franziskus-Stiftung, betonte: „Der Pflegedienst des Hospitals hat sich während Ihrer Tätigkeit durch innovative, patientenorientierte Konzepte einen ausgezeichneten überregionalen Ruf erworben.“ Karl-Heinz Pohlmann, Lehrmeister und Wegbegleiter Krakes, würdigte seine fachlichen Qualifikationen und sein berufspolitisches Wirken. Gegenwärtig sei es nicht unbedingt leicht, als Pflegedirektor Verantwortung für die größte Berufsgruppe im Krankenhaus zu tragen. Krake sei das jedoch im Blick sowohl auf Mitarbeiter als auch auf Patienten gelungen. Geschäftsführer Volker Hövelmann hob das Engagement Krakes in Bildungsfragen hervor und unterstrich besonders seine Initiative zur Gründung der Fachweiterbildungsstätte Peplau-Kolleg.

Matthias Krake selbst betonte die zunehmende Bedeutung von Pflegewissenschaft und Qualitätsmanagement bei der Entwicklung entsprechender Konzepte und Angebote. Sichtlich gerührt sagte er: „Ich verneige mich vor der Arbeitsleistung aller Pflegenden und Stationsmitarbeiter.“ Dies wurde mit lang anhaltendem Beifall aufgenommen.

In Hamburg wird Krake Mitglied der Geschäftsführung einer Holding, die deutschlandweit Einrichtungen des Betreuten Wohnens betreiben will, die in ihrem Betreuungsangebot schwerpunktmäßig die individuellen Interessen ihrer Bewohner berücksichtigen.