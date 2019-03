Am 27. März wurden gleich zwei Volksbank Urgesteine, Joachim Blawatt und Michael Köllner , im Rahmen einer Feierstunde von ihren Kollegen und von Vorstandsmitglied Thomas Jakoby in den Ruhestand verabschiedet.

Joachim Blawatt startete im April 1980 als Kassierer der damaligen Volksbank Telgte seinen bis heute verfolgten Berufsweg. Nach zwei erfolgreichen Jahren folgte die Ausbildung zum Bankkaufmann. Im Anschluss war der Telgter erst als Berater tätig und übernahm anschließend im Jahr 1986 die Leitung der Geschäftsstelle Münsterstraße in der Telgter Innenstadt. Im Juni 2003 wechselte er als Niederlassungsleiter an den Standort Sendenhorst. Nach sieben Jahren erfolgte erneut ein Wechsel zurück nach Telgte, wo er bis 2016 als Niederlassungsleiter tätig war. Nach einer Übergangszeit als Berater in der Geschäftsstelle Nienberge unterstützte der heute 61-jährige im Verwaltungsgebäude in Telgte mit seinem Wissen und seiner Kompetenz die Fusionsvorbereitungen.

1971 begann Michael Köllner seine Ausbildung bei der damaligen Spar- und Darlehnskasse Telgte. Nach der Wehrdienstunterbrechung wechselte Michael Köllner im Juli 1976 in die Geschäftsstelle Westbevern-Vadrup und war dort als Kundenberater tätig. Im Jahr 1986 übernahm der Telgter die Centerleitung in Telgte. Nach 17 Jahren als Kundenberater in Telgte wechselte er mit der Fusion der Banken Volksbank 2000, Telgte-Westbevern und Ostbevern-Kattenvenne zur Vereinigte Volksbank, im Jahr 2003 in das Kreditmanagement am Standort Sendenhorst. Mit dem Bau des Verwaltungsgebäudes in Telgte kam dann 2010 der Umzug an den neuen und heutigen Arbeitsplatz.

Michael Köllner und Joachim Blawatt blicken gemeinsam auf 87 Jahre Volkbank-Dasein zurück. Neben dem normalen Bankalltag waren sie auch gemeinsam in verschiedenen Betriebssportmannschaften wie beim Fußball oder beim Tennis aktiv. Und so ist auch über die Volksbank-Flure hinaus eine Freundschaft gewachsen.