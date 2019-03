Wie es in einer Mitteilung heißt, soll der junge Mann am Freitag gegen 17 Uhr einen Schlüssel aus der Umkleidekabine der Sporthalle der Don-Bosco-Schule entwendet haben. Damit öffnete er einen auf dem Parkplatz vor der Halle abgestellten VW Polo, der später unter der Brücke am Emstor aufgefunden wurde – verschlossen und beschädigt durch einen Unfall.

Der tatverdächtige 15-Jährige war nach Angaben der Polizei noch in der Nähe und hatte den Autoschlüssel in einem Blumenkübel unter Laub abgelegt.

Zeugen hatten die Autofahrt zuvor gefilmt. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02581/6000 zu melden.